di Luca Patrassi

L’emergenza sicurezza in città è al centro di un intervento del capogruppo del Pd in Consiglio comunale Narciso Ricotta che parte ricordando che «il centrodestra locale alle ultime elezioni amministrative ha promesso una Macerata più sicura strumentalizzando i gravi fatti di Pamela Mastropietro e di Luca Traini. Il centrodestra nazionale ha vinto le ultime elezioni politiche invocando la liberazione dell’Italia dall’invasione degli immigrati. A livello nazionale il flop è evidente: gli sbarchi invece di diminuire sono raddoppiati».

Le recenti violenze in città: «A livello cittadino – osserva l’esponente Democrat – assistiamo ad una continua escalation di episodi culminati negli ultimi giorni nell’aggressione di un immigrato alle forze dell’ordine in largo Affede, nell’aggressione di un immigrato con tanto di machete alle forze dell’Ordine in zona stazione – Santa Lucia fino al gruppo di immigrati che in zona giardini Diaz- piazza Pizzarello si sono combattuti a colpi di bastone e machete irrompendo anche in un bar della zona. L’attuale situazione cittadina è frutto di due errori».

Ecco quali sono gli errori secondo Ricotta: «Una visione solo repressiva del fenomeno migratorio: il Comune non ha più aderito ai programmi di accoglienza che cercavano di limitare gli aspetti degenerativi favorendo l’inserimento sociale degli stranieri. La mancanza di investimenti sul controllo del territorio attraverso la presenza su strada, nei giardini pubblici, nei quartieri della Polizia locale con funzione dissuasiva di prevenzione e controllo. Nel Dup, documento unico di programmazione, approvato nel 2019 dalla precedente amministrazione la Polizia locale contava sulla presenza in organico di 38 vigili mentre nel Dup 2024-2026, che l’Amministrazione ha predisposto per portare in Consiglio comunale in autunno, si prevede un organico di 32 vigili e nello stesso documento si rivolge l’auspicio di un aumento del personale. Insomma il numero dei vigili non solo non è aumentato ma è diminuito». L’attacco al sindaco: «Ora il sindaco dopo non aver fatto ciò che gli compete (accoglienza e prevenzione) se la prende con le forze dell’ordine e chiede che vengano fatti i controlli: come se non sapesse dell’insufficienza di organico più volte già lamentata dalle rappresentanze dei carabinieri e della polizia, insufficienza che l’omologo governo nazionale di centrodestra non ha colmato in alcun modo. Insomma, al di là delle promesse elettorali il centrodestra dell’ordine e della sicurezza ha fallito miseramente».