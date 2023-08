Le visite mediche di rito e i primi carichi di lavoro hanno tenuto a battesimo la preparazione atletica 2023/24 della Lube Civitanova. Il raduno si è aperto in mattinata con un gruppo ridotto di atleti per le valutazioni dello staff ed è entrato nel vivo nel pomeriggio tra sala pesi e campo di gioco.

Come da tradizione, sono stati il tecnico Chicco Blengini e il preparatore atletico Massimo Merazzi a introdurre il nuovo corso. L’allenatore biancorosso ha sottolineato le priorità per massimizzare il lavoro nei due mesi che precederanno l’esordio in SuperLega Credem Banca, previsto il 22 ottobre in casa contro Monza.

«L’importante in questo momento è allenarsi con sistematicità e metodo dopo la fase estiva di mantenimento – afferma coach Blengini – i ragazzi dovranno fare molta attenzione a due aspetti in particolare: sarà necessario affrontare bene lo step iniziale dei carichi e prepararsi al meglio nel tentativo di non fermarsi mai durante la preseason perché eventuali stop muscolari renderebbero più difficile l’escalation voluta, inoltre il gruppo deve mettersi subito in testa che, soprattutto all’inizio, sarà indispensabile soffrire per progredire. Avere i giovani dell’Academy a disposizione conterà molto per il nostro lavoro. Sono previsti allenamenti con il pallone fin dalla prima giornata, ma per cominciare punteremo sulla tecnica individuale e su esercizi per i reparti. La fase di salto sarà invece introdotta gradualmente».

I tre luoghi di riferimento per lavorare con completezza saranno la sala pesi biancorossa, la palestra dell’Eurosuole Forum e il campo sportivo civitanovese. Giovedì e venerdì, dalle 16,30, gli allenamenti di tecnica all’Eurosuole Forum saranno aperti al pubblico.