«Interventi Pnrr, scadenza mancata per 9 progetti su 9, la giunta chiede una proroga di 5 mesi», a Dirlo il Pd di Potenza Picena. «Il 30 luglio 2023 scadevano i termini dati ai Comuni per l’affidamento dei lavori, previa verifica dei progetti esecutivi. Recanati, ad esempio, ha rispettato tale scadenza, a riprova che l’obiettivo poteva benissimo essere centrato. Il comune di Potenza Picena ha realizzato un perfetto en plein ma al contrario. Su 9 progetti nemmeno uno ha rispettato la scadenza dell’affidamento dei lavori entro il 30 luglio». Il Pd continua: «Mentre in ogni occasione pubblica il sindaco Noemi Tartabini e il vice sindaco Giulio Casciotti parlavano di questi fantasmagorici progetti come se già i lavori si fossero conclusi, in realtà ci si dimenticava di fare i passi necessari a poterli appaltare nelle scadenze previste. Così, una volta compresa l’impossibilità di rispettare la data fatidica, la nostra ineffabile amministrazione si è vista costretta a mendicare una proroga di 5 mesi sino a fine 2023. Una palese ammissione di colpevolezza, figlia della totale incapacità di questa Giunta di programmare l’attività dei propri uffici. Dopo due mandati ancora non si è capito come funziona la macchina comunale. Poi, a inizio agosto, come un fulmine a ciel sereno si diffonde la notizia che il governo Meloni a guida Fratelli d’Italia starebbe per tagliare i progetti della Rigenerazione Urbana, persino ai Comuni che come Recanati avevano fatto per bene i loro compiti ed erano perfettamente allineati alle tempistiche loro assegnate: a Recanati certamente si disperano ma siamo sicuri che a Potenza Picena la Giunta non abbia tirato un sospiro di sollievo per poter nascondere l’immane figuraccia fatta? E ora che succederà? Tutto continuerà come prima? I progetti verranno rifinanziati per altri canali? E a quel punto potranno magari essere modificati? Ma soprattutto: verranno rifinanziati tutti o solo quelli già appaltati?».