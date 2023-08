Morto l’ex sindaco Gilberto Cruciani

di Monia Orazi

Matelica piange l’ex sindaco Gilberto Cruciani. Si è spento ieri pomeriggio, aveva 90 anni (ne avrebbe compiuti 91 il prossimo 23 novembre). Uomo infaticabile, cordiale e gioviale, ha dedicato la sua vita al benessere della propria famiglia, impegnandosi per interi decenni per il bene della sua comunità, che ha rappresentato sia come primo cittadino, che come consigliere provinciale ed assessore per doversi mandati, ricoprendo anche la carica di consigliere comunale in diverse amministrazioni. Era molto conosciuto per essere uno dei “ragazzi di Mattei”, era stato fino alla pensione dipendente dell’Eni, aveva conosciuto da vicino il fondatore Enrico Mattei e aveva continuato il suo impegno nella conoscenza e divulgazione della figura dell’imprenditore ricoprendo per anni il ruolo di vicepresidente dell’Apve, l’associazione dei veterani Eni.

Una volta a riposo aveva continuato il suo impegno politico sempre pronto a dare battaglia ogni volta che a Matelica si minacciava la chiusura o il ridimensionamento dei servizi pubblici. Era molto attivo nel dibattito pubblico, interveniva spesso sui giornali locali. Nell’età in cui altri stanno a riposo aveva riscoperto la sua passione per l’arte, si dilettava come “cocciaro”, antico mestiere tradizionale che consiste nella costruzione di vasi e ceramiche, i suoi coloratissimi erano stati oggetto di mostre molto apprezzate dal pubblico, anche in anni recenti.

Aveva un piccolo laboratorio ed amava condividere la sua abilità con artisti più giovani, aveva sempre una parola per tutti. Così lo ha ricordato l’Anfass di Fabriano: «Tante volte ci ha aiutato nei mercatini a lavorare l’argilla. Amico dei centri per disabili di Fabriano era una persona sensibile, ma ferma nelle sue idee. Sempre presente al Centro diurno l’Argillario di Matelica. Mancherà la sua maestria e la sua disponibilità». Lascia la moglie Giuliana, le figlie Stefania e Sara, la sorella Giuliana. I funerali si terranno domani (16 agosto) alle 10,30 nella chiesa di Regina Pacis.