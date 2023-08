Perde il controllo della bici e cade rovinosamente a terra. E’ sucesso questa mattina alle 10,30 in contrada Cerquetana a Cingoli.

L’uomo lamentava un forte dolore alla spalla destra, per questo la centrale del 118 ha attivato la stazione del Soccorso alpino e speleologico di Macerata che ha recuperato il biker.

I tecnici giunti sul posto hanno stabilizzato e imbarellato l’uomo che è poi stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Macerata. Presenti sul posto i vigili del fuoco di Apiro che hanno partecipato all’intervento.