Si parte con due derby, il campionato di Eccellenza più affascinante degli ultimi anni presenta subito sfide interessanti. Si inizia il 10 settembre con Maceratese-Chiesanuova e Sangiustese-Tolentino, a Montegranaro la prima per il Montefano, la Civitanovese debutta in casa contro l’Urbino.

I ducali riceveranno la Maceratese nella seconda giornata, i rossoblu andranno ad Osimo nella loro prima trasferta nel massimo campionato regionale. Ancora un derby per Chiesanuova e Sangiustese, che si sfideranno al Sandro Ultimi, battesimo al Del Vittoria per il Tolentino che riceverà il K Sport Montecchio Gallo, per la prima in casa il Montefano riceverà il Montegiorgio. Il primo atto del più atteso derby fra squadre della provincia, Maceratese-Civitanovese, dopo l’antipasto di Coppa (gara d’andata il 3 settembre-ritorno mercoledì 20, leggi l’articolo) si svolgerà all’Helvia Recina il primo d’ottobre alla quarta giornata. In pratica, nel giro di un mese, biancorossi e rossoblu si sfideranno tre volte.

Il ritorno al Polisportivo è previsto alla 19esima, in programma il 28 gennaio. Ecco le date degli altri derby: 24 settembre, terza giornata: Civitanovese-Chiesanuova e Sangiustese-Montefano. Primo ottobre, quarta giornata: Chiesanuova-Tolentino. 15 ottobre, sesta giornata: Montefano-Tolentino. 29 ottobre, ottava giornata: Chiesanuova-Montefano. 5 novembre, nona giornata: Sangiustese-Civitanovese e Tolentino-Maceratese. 12 novembre, decima giornata: Maceratese-Sangiustese. 19 novembre, undicesima giornata: Montefano-Maceratese. 26 novembre, dodicesima giornata: Civitanovese-Tolentino. 3 dicembre, tredicesima giornata: Montefano-Civitanovese.

Diramato anche il calendario del girone B del campionato di Promozione, che vede ai nastri di partenza Appignanese, Aurora Treia, Casette Verdini, Corridonia, Matelica, Potenza Picena, Trodica e Cluentina, con quest’ultime che si sfideranno all’esordio nell’unico derby maceratese del primo turno (Clicca nell’immagine sopra per ingrandire).