di Marco Pagliariccio

Perde il controllo della bicicletta e finisce contro un albero, è morto all’ospedale di Macerata un 16enne pakistano, Saifullah Ejaz, studente all’Ipsia Corridoni. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,15 nella zona industriale di Corridonia, sulla strada che dalla città conduce in via Pausula, in via Fonte Lepre.

Da accertare la dinamica di quanto accaduto, sarà la polizia locale ad occuparsi di stabilire con esattezza quanto successo. Il giovane era insieme ad altri quattro amici. Si sono trovati alla rotatoria di Porta Romana e, in sella alle rispettive biciclette, sono partiti per fare un giro.

In un tratto in discesa e all’altezza di una curva il ragazzo, che era rimasto attardato rispetto alla comitiva, non è riuscito a mantenere il controllo della due ruote ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. Immediata la richiesta di aiuto, a lanciare l’allarme una donna che, al volante di un’auto, stava transitando nella zona dell’accaduto e che si è fermata per prestare soccorso.

Oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell’incidente e ai carabinieri che hanno disciplinato la viabilità, sul posto sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno immediatamente allertato l’eliambulanza e predisposto il trasferimento in ambulanza del 16enne all’ospedale di Macerata. Purtroppo l’arrivo dell’elicottero è stato inutile, i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma ogni tentativo è risultato vano.

(Servizio aggiornato alle 19,45)