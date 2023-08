Saranno presto installati nell’area portuale e a Civitanova Alta i due nuovi defibrillatori acquistati dall’Atac su sollecitazione del consigliere comunale Roberto Pantella. Un’idea recepita dall’amministrazione che ha dato mandato ad Atac di attivarsi per creare una rete “cardioprotetta”. L’obiettivo infatti è dotare ogni quartiere di questo importante dispositivo salva vita e che potrebbe fare la differenza in caso di malori improvvisi e arresti cardiocircolatori.

«L’idea del consigliere Pantella è stata immediatamente recepita dall’amministrazione e poi girata ad Atac per la realizzazione – spiega il presidente Atac Massimo Belvederesi – i primi due defibrillatori sono stati acquistati e saranno inseriti in due calotte termoregolate, uno nell’area portuale e uno a Civitanova Alta in punti da definire. L’obiettivo, nel giro di 2 anni è dotare ogni quartiere di un defibrillatore. Inoltre abbiamo abbinato all’acquisto anche alcuni corsi di formazione gratuiti per i cittadini che si svolgeranno alla Croce verde e che spiegheranno come utilizzarli in caso di necessità».

Il costo complessivo dei due dispositivi è di 3mila euro. Soddisfatto per l’iniziativa il sindaco Fabrizio Ciarapica che sottolinea la vocazione al sociale dell’azienda partecipata e ricorda come proprio il defibrillatore che si trova al semaforo di corso Umberto I sia stato utilizzato per tentare di salvare la vita ad ad Alika Ogochukwu un anno fa: «I defibrillatori sono tutti di nuova generazione – ricorda il sindaco – con le indicazioni vocali per il corretto utilizzo, ma per sensibilizzare maggiormente la popolazione attiveremo anche i corsi di soccorso e istruzioni per l’utilizzo. L’iniziativa conferma la vocazione di Atac nel sociale. Questa infatti non sarà l’unica iniziativa, la Partecipata ha deliberato anche l’acquisto di una nuova ambulanza per la Croce verde che sarà consegnata a settembre».