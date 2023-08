Rimasto chiuso fuori dal suo appartamento, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici, era nudo nelle scale condominiali. Per questo un uomo di Tolentino è stato sanzionato dai carabinieri del pronto intervento per ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza.

Inoltre, durante i controlli effettuati dalla Compagnia di Tolentino, due giovani sono stati colti in flagranza non appena avevano prelevato due taniche di nafta agricola dal serbatoio di una pompa di irrigazione con l’utilizzo di un tubo di gomma. E’ successo la notte del 26 luglio intorno all’una quando un equipaggio del Radiomobile è intervenuto in un’azienda agricola di Tolentino, per la segnalazione del proprietario che aveva notato la presenza di persone sospette all’interno dell’area. I due giovani sono stati denunciati e la refurtiva è stata restituita al proprietario.

Infine la stazione di San Ginesio ha segnalato una ragazza, fermata in un giardino pubblico e trovata in possesso di uno spinello e una dose di hashish.