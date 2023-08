di Monia Orazi

Lago di Fiastra e fuochi d’artificio, uno spettacolo che non s’ha da fare. Per il quarto anno consecutivo il Comune annulla l’evento pirotecnico che era in programma per il 9 agosto. Questa volta lo stop è dovuto a un cavillo burocratico, «il cambio di una normativa per i fuochi sull’acqua», spiega il sindaco Sauro Scaficchia.

«Abbiamo finito la speranza e pure le parole», ironizza il consigliere comunale di minoranza Giancarlo Ricottini. Sui social in tanti si chiedono il perché visto che erano stati annunciati solamente pochi giorni fa, con grande soddisfazione degli operatori turistici e di tanti appassionati che dopo diversi anni attendevano di rivedere la magia delle scie di luce che si rispecchiano sull’acqua calma del lago. Si sarebbero dovuti tenere alle 23 del prossimo 9 agosto, dopo tre anni di fermo a causa del Covid, ma con una frase sulla pagina Facebook del Comune di Fiastra si è appreso oggi che sono stati definitivamente annullati.

A spiegare i motivi è il sindaco Sauro Scaficchia: «Stiamo valutando con la giunta comunale di spostare lo svolgimento dei fuochi a fine estate. Ci siamo attivati fin dal 28 maggio scorso, inviando a chi di dovere la comunicazione che quest’anno sarebbero ripresi i fuochi d’artificio a San Lorenzo al Lago, come avvenuto negli ultimi trent’anni, li abbiamo sospesi solo a causa del Covid. Gli uffici hanno inviato la stessa identica documentazione di tutti gli anni. E’ cambiata la normativa dei fuochi sull’acqua e dal tavolo per la sicurezza pubblica è emerso che un’autorizzazione necessaria allo spettacolo tecnico, che si riteneva valida ora non lo è più a causa del cambio di normativa. Per questioni burocratiche non risolvibili da qua al ‘ agosto, si rischia di non ottenere questa autorizzazione, pertanto abbiamo ritenuto di annullare l’evento, piuttosto che restare nell’incertezza di non poterlo fare. Lavoreremo per ottenere l’autorizzazione e risolvere il problema».

Scaficchia auspica che con qualche settimana in più ci sia tutto il tempo di risolvere la questione e si possa avere l’autorizzazione mancante, che permetterà lo svolgimento in piena sicurezza dello spettacolo pirotecnico.

A segnalare invece la chiusura dell’area camper per manutenzione a Fiastra è il consigliere di opposizione Giancarlo Ricottini: «In un posto come Fiastra quand’è che si chiude l’area camper per manutenzione? Il 31 luglio ovviamente, poi verso il 5 settembre la riapriamo, tranquilli», ironizza il consigliere comunale.

