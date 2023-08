Condannato a tre anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi dal 2014 al 2020 in danno della convivente, un uomo è stato arrestato dai militari della stazione di Tolentino e portato in carcere a Fermo.

I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione della Procura di Macerata -Ufficio Esecuzioni Penali. Nel 2020 in particolare i militari erano intervenuti perché l’uomo, durante una lite con la convivente, le aveva procurato lesioni dall’episodio era partita l’indagine, da cui i carabinieri avevano ricostruito i pregressi episodi di maltrattamenti e i militari lo avevano denunciato.