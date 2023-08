«Famiglia, scuola, lavoro, sanità, valorizzazione delle nostre imprese, tradizioni, sicurezza, un’immigrazione regolamentata; i concetti identitari della Lega sono gli stessi che ho sempre sentito nelle mie corde e che mi hanno portato a fare questa scelta entrare in Lega è stata una mia volontà, che abbiamo consolidato in questi ultimi due mesi». Sono le parole dell’ex sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, che ha deciso di entrare nel Carroccio (leggi l’articolo). L’ingresso è stato ufficializzato ieri, a Roma, nella sede della segreteria della Lega. Presenti, oltre a Pezzanesi, il deputato Andrea Crippa, Stefano Locatelli, responsabile per la Lega degli Enti locali, la coordinatrice regionale Giorgia Latini, quello provinciale Luca Buldorini, quello di Tolentino Giovanni Gabrielli.

«Non potevo più stare a guardare quanto mi accade intorno, che si vanifichino i 350 milioni di euro di opere già finanziate che abbiamo lasciato al termine del mio mandato – ha aggiunto Pezzanesi – Voglio dare il mio contributo per far sì che si possa portare sul territorio cosa serve. Torno in politica, e torno per tutelare e valorizzare i nostri territori sotto ogni forma, lavorerò per far crescere le imprese che producono beni di altissima qualità». Dopo oltre un decennio in un movimento civico da lui creato, Tolentino nel Cuore, con il quale ha amministrato per due mandati la città di Tolentino, approda nel partito di Salvini che a sui avviso «è l’espressione pura del civismo per i temi che sono nel Dna della Lega. E io, da uomo di buona volontà, mi metto a disposizione del partito in ogni direzione». Ed è proprio questo «in ogni direzione» dell’ex sindaco di Tolentino che ci porta a chiedergli se nel suo futuro si intravede già una candidatura oltre i confini cittadini. «Ricoprirò i ruoli che la Lega vorrà riservarmi – conclude senza aggiungere troppo – sarò uno strumento, col mio bagaglio di esperienza, per arrivare a centrare gli obiettivi che la Lega ha nel suo programma a livello provinciale, regionale e nazionale, nel più breve tempo possibile».

(Fra. Mar.)