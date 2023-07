di Francesca Marsili

Anticipato mesi fa dalla nostra testata, oggi pomeriggio l’ufficialità: l’ex candidata sindaco di Tolentino Silvia Luconi lascia la civica Tolentino nel Cuore dopo oltre un decennio ed entra ufficialmente in Fratelli d’Italia. Al “battesimo”, nella sede locale in piazza della Libertà da poco riaperta dopo il sisma, i vertici cittadini, provinciali e regionali del partito della premier Giorgia Meloni. «Con lei, persona competente e che apporterà nuova linfa, auspichiamo un rafforzamento dell’attività politica – esordisce il coordinatore provinciale Massimo Belvederesi -. Siamo contenti di accogliere la sua richiesta: lei ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad entrare e noi le regole che devono essere rispettate – prosegue -. Ci aspettiamo che il partito cresca ancora di più, ma va dato atto che dove siamo arrivati fino a oggi è frutto dell’attuale squadra» conclude Belvederesi sottolineando che il consigliere Francesco Pio Colosi, in Fratelli d’Italia sin dalla nascita, nel 2012, resterà il capogruppo in Consiglio e il punto di riferimento locale. Alla domanda se l’ingresso di Luconi possa anticipare una sua candidatura alle prossime regionali il coordinatore puntualizza: «E’ troppo presto per rispondere».

Per Silvia Luconi si profila quindi un nuovo percorso di militanza politica, senza pregiudizi e senza sconti. «Entro in punta di piedi solo con la volontà di crescere politicamente – ha spiegato Luconi ringraziando tutto il partito -. Questo passaggio è frutto di un lungo cammino fatto di incontri e di confronti e abbiamo scelto di ufficializzare il mio ingresso in un momento di minore attività amministrativa».

L’ex candidata sindaco evidenzia la sua affinità al partito: «Mi riconosco in tutto ciò che Fratelli d’Italia sta facendo come forza di governo e in tutti gli ideali del partito. Sono consapevole che ricomincio a costruire, mattone dopo mattone e con impegno costante, in un partito strutturato. Nel momento in cui si decide e si sceglie una strada i passi da fare sono sicuramente lenti, ma poi ti portano alla meta». Risponde alla domanda se in veste ora di consigliere di Fratelli d’Italia avrà un approccio diverso in Consiglio comunale. «Il mio piccolo bagaglio lo prendo e lo porto in un grandissimo contenitore cercando di apportare del mio e con la volontà di imparare qualcosa in più, spero che la mia attività migliori – aggiunge -, sono d’accordo con Colosi quando dice che la politica non si fa a ridosso della campagna elettorale, ma quotidianamente. Certo è che vediamo una città che in questa fase sta perdendo tanto opportunità e come cittadina, ancor prima che come politica, sono preoccupata e dispiaciuta. Le nuove generazioni cercano risposte e ci sono delle opportunità da intercettare oggi, una città come la nostra non si può permettere di rimanere isolata. Da oggi il mio impegno sarà ancora più grande».

Il consigliere Francesco Pio Colosi evidenzia con orgoglio come il consenso elettorale verso Fratelli d’Italia sia passato dal 6,81 delle comunali del 2017 per arrivare al 12,9 dello scorso anno. «Il nostro partito è una grande famiglia dove intere generazioni di militanti, sin da quando era Alleanza Nazionale, hanno permesso a noi oggi di essere qui. Siamo contenti del suo ingresso – aggiunge -, per Meloni è importante che si cresca sul territorio con un gruppo forte, per questo auspichiamo una crescita del partito».

Felice per l’ingresso anche la senatrice e coordinatrice regionale Elena Leonardi «Silvia Luconi e Francesco Colosi hanno condiviso un percorso amministrativo per dieci anni, inoltre è stata la nostra candidata sindaco, quindi c’è una convergenza di agire politico – precisa Leonardi senza nascondere la soddisfazione per il livello raggiunto da Fdi, oggi primo partito in Italia -. L’elettorato ha sicuramente riconosciuto in noi la coerenza, l’entrata di Silvia che proviene da un’esperienza civica è compatibile con Fratelli d’Italia, indipendentemente dal risultato dell’ultima consultazione amministrativa».