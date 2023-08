L’ex sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi entra a far parte della Lega, accolto con entusiasmo dai vertici locali e regionali del partito. Una mossa politica che precede l’importante turno di elezioni amministrative del prossimo anno, quando ben 37 Comuni maceratesi andranno al voto. Nei giorni scorsi Silvia Luconi, ex vice sindaca al fianco di Pezzanesi, aveva annunciato il suo passaggio a Fratelli d’Italia (leggi l’articolo).

Pezzanesi vanta decenni di militanza politica prima come consigliere comunale, poi di capogruppo del Pdl e vicepresidente del Consiglio comunale. E’ stato anche assessore provinciale durante la breve presidenza di Franco Capponi, poi è stato consigliere provinciale. Nel 2012 l’elezione a sindaco di Tolentino, poi confermato nel 2017 per il secondo mandato. Al suo fianco centrodestra e liste civiche.

A sottolineare l’importanza di avvicinare la Lega al mondo dei civici, proprio attraverso Pezzanesi, è la segretaria della Lega Marche Giorgia Latini: «L’acquisizione di civici nel partito – aggiunge il segretario della Lega Marche Giorgia Latini – è sempre un’ottima notizia perché testimonia la vicinanza ai cittadini e alle loro esigenze. Un segnale molto positivo, inoltre, dalla nostra sezione di Macerata che continua a crescere».

Crescita di cui parla anche il vicesegretario Andrea Crippa: «La Lega cresce nei sondaggi e la dimostrazione è sui territori».

«Pezzanesi tra di noi sarà un valore aggiunto per la Lega. Siamo da sempre amministratori: la sua lunga esperienza come sindaco sarà sicuramente in sintonia con la nostra idea di buona politica» commenta, poi, il responsabile Enti locali della Lega Stefano Locatelli.

«Sono orgoglioso che Giuseppe Pezzanesi abbia aderito alla Lega – sottolinea il segretario provinciale della Lega Macerata Luca Buldorini – È stato sindaco di Tolentino per dieci anni e ha dato prova di essere preparato e competente. Ora metterà al servizio del nostro movimento la sua esperienza e le sue capacità». «Piena collaborazione – conclude l’assessore Giovanni Gabrielli – sono certo che il lavoro assieme sarà costruttivo e produttivo».