Scontro fra due auto, i conducenti al pronto soccorso. E’ successo intorno alle 18 in via Nazionale, intersezione con via Sposetti, a Tolentino.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, si sono urtate una Fiat Punto condotta da un 23enne del posto che transitava dal centro città verso la periferia e una Suzuki Swift condotta da una ragazza di 26 anni, residente sempre a Tolentino che procedeva in senso opposto.

I due conducenti sono rimasti feriti in maniera non grave e sono stati affidati alle cure del personale dell’emergenza intervenuto sul posto. Sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Il traffico è stato regolato dagli agenti della Polizia Locale che si sono occupati anche dei rilievi dell’incidente.