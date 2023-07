«Tutto il nostro sentimento di stima e di gratitudine lo rivolgiamo al brigadiere Alessio Paolini e al carabiniere scelto Loris Margiotta che hanno salvato una vita e hanno agito con grande competenza e capacità. È nostra intenzione riceverli ufficialmente in Comune, nei prossimi giorni, insieme al loro comandante, per dimostrare loro tutta la nostra riconoscenza e quella dell’intera comunità tolentinate».

Con queste parole il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ha omaggiato i due militari, in forze al Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Tolentino, che l’altro giorno hanno salvato un uomo che aveva deciso di farla finita. L’uomo aveva tentato il suicidio in contrada Pace, nell’area commerciale, con una corda stretta intorno al collo. A richiamare i due carabinieri è stato un gruppo di ragazzi. Quando i due militari sono arrivati hanno individuato l’uomo privo di sensi, l’hanno sollevato, hanno allentato il cappio e l’hanno steso a terra iniziando le manovre di primo soccorso in contatto col 118. Un’azione che ha permesso di salvare la vita all’uomo, che dopo qualche giorno di ricovero, ora è fuori pericolo.