Trasferimento del centro Ciclamino, una nuova mensa scolastica e la manutenzione della strade. Sono i progetti a cui sta lavorando l’amministrazione di Corridonia, che ha ricevuto oltre 500mila euro di contributi tra Pnrr e fondi regionali. A renderlo noto è la sindaca Giuliana Giampaoli.

«Con nostra grande soddisfazione – dice – oggi è iniziato il trasloco delle ultime attrezzature e suppellettili del centro servizi diurno Il Ciclamino, dalla sua sede provvisoria al Cag Pippo, alla sede storica di contrada Massaccio a San Giuseppe. Completata la riqualificazione energetica e i lavori su ambienti interni, esterni e impianti, la struttura è pronta a riaccogliere i nostri ragazzi già da lunedì 24 luglio. Nel frattempo sono state attivate le procedure di accreditamento secondo le nuove normative e per settembre sarà perfezionata la nuova carta dei servizi. Appena dopo questa estate torrida, saremo felici di organizzare una cerimonia ufficiale di inaugurazione, così come prevediamo di fare per il circolo ricreativo nel quartiere Beati che, concluse le pratiche tecniche e burocratiche, sta sottoscrivendo iscrizioni, ha rinnovato il direttivo e si appresta a dare avvio alle attività che verranno concordate a servizio della comunità».

«E’ di pochi giorni fa – continua la sindaca – anche la notizia dell’ammissione a finanziamento per la costruzione di un locale mensa alla scuola Martiri della Libertà, nell’ambito della Missione 4 del Pnrr. Un ulteriore contributo di circa 400.000 euro che va ad aggiungersi alle cospicue risorse già reperite nel corso di questo anno di intensa attività. E’ di oggi invece la notizia dello scorrimento anche delle graduatorie per i fondi destinati alla sicurezza stradale, messi a disposizione dalla Regione, che vede il nostro comune beneficiario di un contributo di 110.000 euro per i lavori di ripristino funzionale e la riqualificazione di via Cappuccini Vecchi, i cui lavori, in modo lungimirante, sono già iniziati nelle scorse settimane. Riteniamo estremamente gratificante che a fronte di un duro lavoro svolto nella convinzione di poter raggiungere gli obiettivi fissati, i risultati attesi arrivano. Oltre 500.000 euro – conclude Giampaoli – che ci consentiranno di fornire alla città di Corridonia servizi e infrastrutture durature e strategiche, che avranno ricadute positive sul benessere comune».