La cantante Elettra Lamborghini ha da poco intrapreso il tour italiano dopo aver pubblicato il secondo disco, Elettraton, e nelle coreografie dell’energico show ci sono anche due mascotte made in Marche. Mascot shop, l’azienda di Carlo Tantalocco, 35enne di Corridonia, ha realizzato i due pupazzotti leopardati animati da ballerini professionisti che hanno conquistato il pubblico di Elettra.

«Per lei abbiamo realizzato a mano due mascotte identiche a forma di leopardo, una con gli occhi e la maglietta azzurri e l’altro verdi, ora sulle magliette c’è anche il logo del tour – ha detto Tantalocco – . Siamo stati piacevolmente sorpresi quando siamo stati contattati dall’assistente personale della cantante, a marzo di quest’anno. Ci ha spiegato bene quello di cui avevano bisogno per lo spettacolo da portare in giro per l’Italia questa estate; una volta stabilito cosa creare e le tempistiche abbiamo realizzato una serie di bozzetti grafici e rendering per sviluppare il progetto».

La creazione dei due simpatici personaggi leopardati non è stata lasciata al caso ma è frutto di scelte precise. «Ogni step è stato supervisionato dall’assistente ma soprattutto da Elettra Lamborghini,che aveva le idee chiare e ha voluto seguire ogni dettaglio – ha continuato l’imprenditore -. Successivamente siamo passati alla scelta dei materiali e dei tessuti per i leopardi, inizialmente abbiamo selezionato dei campioni già esistenti ma non ci soddisfacevano del tutto, così abbiamo realizzato noi un tessuto con una tinta e una stampa totalmente customizzati, creati appositamente per la cantante. Le macchie di leopardo sono disegni originali e ogni micro lavorazione è stata approvata dall’artista».

Carlo Tantalocco nella sua azienda progetta, crea e realizza mascotte che diventano il segno distintivo di grandi aziende dei più disparati settori, squadre sportive, discoteche ed eventi di ogni genere. Su Instagram il profilo è mascot_shop_original. «Il pubblico ha apprezzato le mascotte, soprattutto i più giovani e i bambini che Elettra Lamborghini chiama sul palco, creando un’atmosfera particolare – ha concluso il corridoniano – . Siamo stati invitati alla data del 9 luglio in Emilia Romagna a Bellaria Igea Marina, a fine concerto abbiamo avuto l’occasione di conoscerla personalmente, ci ha ringraziato per il lavoro svolto, è stata gentilissima e molto soddisfatta del risultato. Nell’occasione nel backstage le abbiamo portato come omaggio, due peluche leopardati realizzati da noi che riprendono le sembianze delle mascotte, lei li ha molto apprezzati tantoché ne ha fatto delle storie Instagram dicendo che sono i sui portafortuna. Tuttora forniamo assistenza e supporto per il tour. È stato un vero piacere lavorare con lei e il suo staff, sicuri che la collaborazione durerà nel tempo».

(Articolo promoredazionale)