Si terrà giovedì 27 luglio alle 18.30 nella sala consiliare del comune di Civitanova l’assemblea pubblica per illustrare il piano per la disciplina dell’insediamento di impianti per telefonia cellulare e per la trasmissione dati. Dopo la conferenza dei servizi, dove il piano ha ottenuto i pareri positivi degli enti coinvolti nel procedimento (Sovrintendenza, Ast, Arpam e Regione) verrà illustrato alla cittadinanza e successivamente prenderà il via l’iter per la verifica di assoggettabilità o meno a Vas. Ultimo step, l’approvazione in consiglio comunale. «Obiettivo del piano antenne – fa sapere l’assessore Roberta Belletti – è tutelare la salute pubblica, l’ambiente e il paesaggio adottando tutti gli accorgimenti per rispettare la normativa in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in virtù del progresso tecnologico. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare in modo da condividere i contenuti del piano, preliminarmente all’esperimento delle procedure connessa alla valutazione ambientale strategica ed alla successiva approvazione in consiglio comunale».

Il piano era atteso da anni ed è stato redatto dall’ingegnere Mario Galieni e supportato dall’ufficio urbanistica. Sono state effettuate un’analisi aggiornata dello stato di fatto di censimento comunale degli impianti di telefonia mobile e un’analisi dei piani di sviluppo dei gestori per ricercare siti idonei. La questione delle antenne in questi anni si era fatta rovente dopo le richieste da parte delle aziende di telefonia di potenziare gli impianti, con tanto di nascita di comitati e proteste: l’ultima quella dei residenti di via Caracciolo che sono riusciti nell’intento di far spostare l’antenna Iliad da un campo privato ad un’area pubblica acquistata ad hoc dal comune lontano dalle abitazioni. Ma anche in via Piceno ci sono state proteste per il potenziamento di un impianto già esistente e allocato sul tetto di un’abitazione privata.