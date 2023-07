di Francesca Marsili

Nuovi parcheggi per i residenti e disco orario in via Oberdan, piazza Madama, Borgo Foro Boario e via Flaminia anziché sosta a pagamento. E’ quanto deciso dal Comune di Tolentino in accordo con Assm dopo la modifica al Piano della sosta a pagamento votata lo scorso 25 maggio in Consiglio comunale. Le variazioni, a due anni dall’entrata in vigore del Piano, sono state messe in atto anche a seguito delle evidenti criticità dovute alla presenza di numerosi cantieri nel centro storico e delle zone limitrofe conseguenti alla ricostruzione post-sisma che occupano stalli dedicati alla sosta.

Già dalla fine dello scorso anno gli operatori commerciali del centro storico, con l’avvio della ricostruzione pesante, lamentavano l’estrema difficoltà dei clienti e dei potenziali avventori di trovare spazi liberi per parcheggiare. E alle loro voci si sono aggiunte anche quelle di diversi residenti del centro che sovente, sebbene in possesso di abbonamento, i trovano delle situazione di non avere a disposizione uno spazio per parcheggiare, Un primo tassello era stato posto, proprio dopo le richieste del commercianti, in piazza della Libertà, con l’istituzione di 14 stalli temporanei regolamenti con disco orario. Ora, per andare incontro anche alle esigenze dei residenti, con apposita ordinanza della Polizia municipale, è stata adottata la modifica degli stalli di sosta blu a pagamento in via definitiva e permanente nelle seguenti zone.

In via Oberdan: da stalli di sosta blu a pagamento a disco orario 60 minuti. In piazza Madama: da stalli di sosta blu a pagamento a stalli di sosta gialli, quindi per i residenti. A borgo Foro Boario invece: da 6 stalli di sosta blu a pagamento a 6 stalli di sosta a disco orario di 60 minuti. In via Flaminia, precisamente nel primo tratto: da 10 stalli di sosta blu a pagamento si passa a 10 stalli di sosta gialli per i residenti. Nel secondo tratto di via Flaminia si passa da 10 stalli di sosta blu a pagamento a 10 stalli di sosta a disco orario di 60 minuti.

Il Comune precisa che la sosta negli stalli gialli sarà consentita anche ai possessori di apposito contrassegno residenti e ai titolari di autorizzazione abbonamento prima auto. L’ordinanza in questione entra in vigore a seguito dell’apposizione dell’opportuna segnaletica orizzontale e verticale.