La richiesta di soccorso al 118 stamattina è partita dai poliambulatori della Ast, a Tolentino, per una donna sui 45 anni che ha accusato un malore, causato probabilmente dal caldo.

Soccorso immediato e cure alla signora prestate nel vicino Punto di primo intervento. La signora era andata nella struttura sanitaria tolentinate per una visita specialistica, ma evidentemente il caldo della giornata, anche all’interno dei locali, hanno provocato il malessere. Occorre però aggiungere che i locali dei Poliambulatori sono da tempo al centro di proteste per l’assenza, in molti degli spazi, di impianti di condizionamento dell’aria. Il caldo è insopportabile, specie in questi giorni di temperature da bollino rosso. Finora sono risultate inutili le segnalazioni di utenti ed operatori per avere condizioni migliori nei locali di Tolentino che vengono frequentati per motivi di salute e per lavoro. Condizioni migliori che invece si registrano in altre strutture sanitarie ed amministrative della Ast, iniziando da quelle di Piediripa.

(l. pat.)