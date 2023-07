Emergenza caldo, raffica di malori. Da stamattina sono state una cinquantina le chiamate arrivate al 118 per malori, principalmente dovute alle alte temperature che si stanno registrando in queste ore. Proprio oggi, infatti, era attesto il picco dell’ondata di calore che da giorni sta stringendo in una morsa quasi tutta l’Italia. E così per la centrale del 118 di Macerata è stata una mattinata di lavoro intenso. Circa 50 gli interventi, appunto, principalmente da Tolentino in giù verso la costa. Un po’ meglio la situazione nell’entroterra. Nessun episodio particolarmente grave.

E proprio un malore potrebbe essere stato la causa scatenante dell’ennesimo incidente che si è verificato in superstrada. Un automobilista, poco prima dell’uscita di Montecosaro, direzione mare, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a finire contro un’altra vettura. Sul posto 118 e polizia stradale. In due sono stati trasferiti all’ospedale di Civitanova, nessuno dei due in condizioni preoccupanti. Anche questa volta il traffico è andato in tilt. Coda chilometrica che è arrivata quasi fino allo svincolo di Morrovalle.

Intanto proprio per fronteggiare l’emergenza caldo la Regione ha deciso di riattivare le Uscar, le Unità di continuità assistenziali impiegate durante il Covid. A farlo sapere è l’assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini: «L’obiettivo – dice – è favorire l’assistenza domiciliare ed evitare accessi impropri nei pronto soccorso. L’esperienza delle Usca durante il Covid ha dimostrato che medicina ospedaliera e del territorio possono integrarsi, alleggerendo il carico su pronto soccorso e ospedali. Il personale sanitario ha sempre saputo agire nell’interesse della collettività, soprattutto nelle situazioni di emergenza».