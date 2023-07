Prevendita esaurita con oltre due settimane di anticipo per il Montelago Celtic Festival, in programma il 3, 4 e 5 agosto a Taverne di Serravalle di Chienti. Ad annunciarlo è la direzione artistica che ringrazia tutti coloro che si sono garantiti l’ingresso e rassicura: «Come in ogni edizione, per accontentare chi solo all’ultimo potrà organizzarsi per venire, resteranno aperte le biglietterie per acquistare sul posto i duemila ticket d’ingresso restanti». A partire dalle 7 di giovedì 3 agosto, caccia quindi agli ultimi biglietti. Per monitorare autonomamente l’affluenza al festival, sul sito del festival sarà presente un conteggio live degli ingressi rimanenti.

A sancire l’obiettivo raggiunto arriva anche il trailer dell’evento, prodotto da La Catasta, dal titolo significativo: “Listen Only To The Crackling Fire”. Un richiamo a The Fire Circle, uno dei momenti più speciali di Montelago Celtic Festival, l’accensione dei fuochi sacri che si svolge il venerdì alle 22.45, suggestiva performance collettiva che illumina l’altopiano e dà il via “scoppiettante” alle danze del main stage e alla grande festa.

Il trailer ha come produzione esecutiva Multivideo srl e la regia di Gianluca Grandinetti, regista e filmmaker maceratese che ha realizzato video musicali per artisti quali Fabri Fibra, Marracash, Tiziano Ferro, Planet Funk e Negramaro e che l’hanno portato a collaborare con i grandi marchi della moda. Le sue opere sono state candidate ai Fashion Film Festival di Milano, Berlino e Chicago.

Montelago Celtic Festival è un evento firmato La Catasta e organizzato in collaborazione con Regione Marche, Provincia di Macerata, Comune di Serravalle di Chienti, Cosmari, Contram, Università di Camerino, Protezione Civile e Croce Rossa.