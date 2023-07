Bambino di cinque anni salvato in piscina, a tirarlo fuori dall’acqua una bagnina che ha solo 16 anni. E’ successo a Porto Potenza nel pomeriggio di sabato (la notizia si è appresa oggi).

Il piccolo si trovava alla piscina del Camping Costa verde di Porto Potenza. Era in acqua e all’improvviso è avanzato verso l’acqua alta sino a raggiungere un punto in cui non toccava. E lì è andata in difficoltà, non riusciva a nuotare e la situazione in breve si è fatta pericolosa.

Sul posto era presente una giovanissima bagnina, Veronica Maffia, 16 anni, che ha da poco preso il brevetto con la Società nazionale di Salvamento del gruppo di Potenza Picena. La ragazza non ha esitato a tuffarsi per raggiungere il bambino in difficoltà. L’ha tirato fuori dall’acqua e poi l’ha affidato alle cure della mamma.

(Redazione Cm)