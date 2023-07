di Michele Carbonari

Dopo una settimana di “mare calmo”, in Eccellenza, la Civitanovese inizia ad annunciare i grandi colpi di calcio mercato.

In difesa torna il centrale Marco Passalacqua, in uscita dal Porto d’Ascoli. Dalla società rivierasca ecco anche il portiere Andrea Testa, un ritorno anche per lui (2018/2019). Blinda la porta pure il Valdichienti, assicurandosi le prestazioni dell’argentino Lucas Emmanuel Cardoso (’92, ex Banfielld, Brown De Adrogue, Deportivo Armenio, America, Independiente, Sportman, Formia, Nuova Itri, Audace 1919, Lanusei, Arbus e Gaeta). Un altro arrivo alla corte di Bolzan è nel segno dell’esperienza: vestirà la casacca verdefluo il centrocampista Nicolas Proesmans, una lunga carriera con Osimana, Montegiorgio, Anconitana, Jesina e Sangiustese.

Esplode due botti in entrata anche il Montefano, grazie agli innesti dell’attaccante Filippo Papa (Matelica) e del portiere Simone David (Castelfidardo), che farà reparto insieme al confermato Gianmaria Bentivogli (in mediana resta Luka Sindic). Il giovane estremo difensore Tommaso Orsini (2006) sarà ancora un giocatore del Tolentino, che invece cede il 2004 Giacomo Lattanzi all’Adriese (Serie D).

In Promozione nasce il Casette Verdini di Luca Pavoni. Tra i pali arriva Matteo Giorgi dal Tolentino, mentre in difesa si va sul sicuro con Matteo Mulinari (Aurora Treia), Edoardo Cerquozzi (Monturano Campiglione), Simone Telloni (Potenza Picena) e Mattia Germani (Palmense). A centrocampo si pesca dal Matelica: ecco Krenar Kakuli e Nicolas Rango (confermato l’attacco della scorsa stagione).

Novità in avanti, invece, in casa Aurora Treia: dal Corridonia giunge Lorenzo Ripa. Sono ufficialmente nuovi giocatori biancorossi anche i centrocampisti Tommaso Massini (classe 2001, dalla Maceratese) e Lorenzo Perfetti (’88 dal Trodica). Resta il difensore Jacopo Filacaro, salutano Petrisor Voinea e Pablo Panichelli.

Risponde immediatamente il Matelica, che rinforza i reparti con Primo Brunelli (difensore centrale classe ’92 dalla Cagliese), Luca Paradisi (centrocampista dall’Urbania) e Manuel Dell’Aquila (attaccante classe ’84 dal Montefano). Il Potenza Picena da il benvenuto a Francesco Di Pietro, seconda punta proveniente dalla Pennese, mentre torna a vestire i colori biancorossi l’esterno offensivo Antonio Perrella (Vigor Montecosaro).

Lavora ancora sotto traccia il Trodica, al momento sicuro delle prestazioni di Jacopo Stortini (terzino ex Sangiustese). La neopromossa Appignanese di Valerio Giulianelli rinforza il pacchetto under: Filippo Monteverde (portiere dal Montemilone Pollenza), Alessandro Giampaoli (difensore dal Montemilone Pollenza), Jacopo Zitti (terzino dalla Cingolana), Francesco Gesuelli (difensore dal Valdichienti Ponte) e Nicola Carboni e Michele Barbatelli (dal settore giovanile).

In Prima categoria si muovono un po’ tutte le squadre. Il difensore Massimiliano Petroni, in uscita dal Matelica, è un nuovo giocatore dell’Esanatoglia. Alla Folgore Castelraimondo rientra tra i pali dopo un anno di pausa per motivi di studio il portiere classe 2003 Matteo Savi. In attacco, invece, torna alla corte di mister Carucci l’arciere Daniele Pallotta. Per occupare i piani alti della classifica la Settmpeda si assicura a centrocampo Simone Meschini (Pioraco), in avanti Mattia Cappelletti (Caldarola) e in difesa Paride Marcaccio (Elpidiense Cascinare).

Saluta i colori biancorossi il difensore Fabio Campilia, che si accasa all’Elite Tolentino al pari dell’esperto Giuseppe Di Gioia (Caldarola). Il centrale Simone Tidei, ex Casette Verdini, e il giovane centrocampista Jacopo Di Biagio (cresciuto anche nelle giovanili del Perugia) sposano il progetto della Vigor Montecosaro. Primi colpi in entrata anche per il Portorecanati, che raggiunge l’accordo con il difensore Daniele Mozzoni e con il mediano Nicola Moretti.

In Seconda categoria il Pioraco di Samuele Bonifazi dovrebbe ripartire dal difensore Davide Grelloni (Esanatoglia) e dall’attaccante Giovanni Cesari (Camerino Castelraimondo), mentre cede Mazzolani e Boumad al Fabiani Matelica. Fabio Fiorentini, Marco Raffaeli, Sergio Battellini e Giorgio Micarelli siederanno ancora sulle panchine di Pievebovigliana, Pennese, Vis Gualdo e Camerino Castelraimondo.

Il centrale Alessandro Liberini lascia l’Atletico Macerata e approda all’Helvia Recina. I biancorossi di Pierantoni rinforzano il centrocampo con Lorenzo Monteverde, in uscita dall’Abbadiense, in Terza. Quest’ultimo club si incorporerà alla Promos e se tutto andrà in porto disputerà il campionato di Seconda, con mister Gabriele Soldini al timone della squadra. Alcuni dirigenti del sodalizio di Montefano, infatti, andranno a rinforzare la compagine societaria del Csi Recanati.

Il Real Porto registra l’entrata del portiere Balianelli (San Biagio), mentre saluta Pandolfi, Sanseverinati, Faraci e Castellani. L’Academy Civitanovese, in attesa e nella speranza del ripescaggio, ha avviato contatti con mister Mauro Cellini già tecnico degli Allievi. Il fantasista Danilo Marchioni, con trascorsi nel Trodica, farà parte della rosa del Morrovalle.

Cambia pagina il Borgo Mogliano, che rinnova metà del roster. Ecco i difensori Daniele Quintili (Ripe), Diego Luciani (Cska), Stefano Andreozzi (Trodica) e Emanuele Marchesini (Lorese). A centrocampo Roberto Bompadre (Ripe), Abdoulaye Diallo (Cska), Elia Mira e Michele Sabatino (Trodica). In attacco Matteo Pettinari (Stese), Alessio Tamburrini (Giovanile Corridoniense) e Francesco Choukri (Aries Trodica).

Nuovi innesti anche per il Sarnano: in attacco Lorenzo Ortolani (Vis Gualdo), a centrocampo Roberto Ortenzi (Atletico Macerata), Giovanni Domizioli (Montecassiano) e Emanuele Tuliozzi (Piandicontro), in difesa Tommaso Meschini e Federico Lucarelli (San Ginesio), sulla fascia Ettore Vecchi (Montecassiano) e in porta Andrea Chiericoni (Montemilone Pollenza).

New look anche per la Belfortese: Mattia Felicioli tra i pali, Alessandro Polinesi, Alessandro Pelliccioni, Joe Conforti e Diego Vittorini nella linea difensiva, Federico Pistoletti in mediana e i fratelli Alex ed Ariel Di Francesco nel reparto offensivo, insieme a Federico Fiecconi (Montecassiano) e Francesco Capodacqua (Elfa Tolentino).

In Terza categoria colpaccio dell’Union Picena, che preleva Francesco Tomassini, ex Vigor Montecosaro. Lo Sforzacosta riparte dal tecnico Fabrizio Re. La Giovanile Corridoniense si assicura le prestazioni di Roberto Martinelli e Moreno Ciampichini, entrambi saranno a disposizione del nuovo mister Emanuele Storani, coadiuvato dall’allenatore in seconda Alessandro Vecchietti ed il preparatore dei portieri Simone Pettinari.

Forze fresche anche in casa Stese: Berardini e Ulivello dal Monte e Torre, Lorenzo Barbaresi, Danny Paniccià dal San Ginesio, Mosca dal Cska e Andrea Atragene dal San Claudio. Volta pagina pure la Giovanile Nicolò Ceselli, che riparte da mister Fabio Quagliuzzi, e pesca dalla Belfortese (Riccardo De Ronzi, Federico Rimatori e Jacopo Ribichini) e dalla Palombese (Daniele Salvucci). La Robur costruirà una squadra composta dai tecnici del settore giovanile, ai quali si aggiungeranno ex giocatori bianconeri più esperti: al momento ufficiali sono il jolly Paolo Piccirillo e Carlo Tartari.