Seconda categoria girone F, diverse squadre optano per il cambio di allenatore. L’Atletico Macerata, salutato mister Cencioni (leggi l’articolo) e i suoi collaboratori Roberto Ortenzi e Luca Cirilli, si è affidata a Gilberto Pierantoni che ha lasciato la San Marco Petriolo.

«Un allenatore dal pedigree importante quello scelto e fortemente voluto dal duo Acciarresi-Bellesi – si legge in una nota del club del capoluogo – da Pollenza a Montefano, passando per le vette della serie D a Recanati, dopo Vis Macerata e Maceratese, arriva la terza panchina del capoluogo per mister Pierantoni con un Atletico reduce da una buonissima stagione, ma che punta sempre a migliorarsi».

Sarà Mauro Corvatta, reduce dall’esperienza alla guida del Santa Maria Apparente, a prendere il posto dell’esperto allenatore sulla panchina petriolese. Al lavoro in vista del prossimo campionato la dirigenza della squadra, con il direttore sportivo Giuliano Contigiani che ha rinnovato la collaborazione tecnica con il vice allenatore Paolo Sampaolesi e con Emanuele Trillini, preparatore dei portieri. Confermati i giocatori Luca Acciarresi, Tommaso Caproli, Federico Flora, Riccardo Fusaro, Alessandro Gualdesi, Alessandro Lisi, Matteo Luciani, Marco Rossi, Leonardo Taffetani e Francesco Martinelli.

Ai nastri di partenza non ci sarà la Juventus Club dopo la fusione con l’altra realtà cittadina, l’Elfa Tolentino: la nuova realtà, l’Elite Tolentino, militerà in Prima categoria. Nuovo allenatore per la Palombese, sarà Francesco Dell’Erba a guidare la squadra capace di imporsi nei due spareggi per salvare la categoria, condannando alla retrocessione prima Amatori Appignano e poi Sefrense.

In attesa dell’ufficialità, che pare solo una formalità, la conferma di mister Bonfigli sulla panchina della Vigor Macerata, di Andrea Casoni alla Belfortese, di mister Persichini al Borgo Mogliano, di Fabio Fiorentini al Pievebovigliana, cosi come la riconferma alla guida della neopromossa Camerino Castelraimondo di Giorgio Micarelli.

Resteranno al timone delle rispettive squadre, con tanto di ufficialità già comunicata dalle società, Samuele Bonifazi (Pioraco), Giampiero Mazzieri (Ripe San Ginesio, che ha ufficializzato gli arrivi di Moriconi e Paolucci dal Cska), Samuele Tassi (Treiese) e Andrea Luzi (alla guida della neopromossa Helvia Recina). In attesa di definizione la guida tecnica di Sarnano e Pennese, la Vis Gualdo sembra continuare con l’esperto Sergio Battellini. Il Cska Corridonia, retrocesso dalla Prima categoria, ha già annunciato che ripartirà da mister Fabio Fede e presentato tre acquisti dal San Marco Petriolo: Scarpeccio, Taglioni e Canullo.

(Redazione Cm)