di Michele Carbonari

È partita ufficialmente, da ieri primo luglio, la sessione estiva del calciomercato dilettantistico. In Eccellenza la Maceratese spara altri dui botti. Dal Porto d’Ascoli (Serie D) due pezzi pregiati, entrambi classe ’88: il jolly Giordano Napolano e il difensore centrale Matteo Sensi. I biancorossi di mister Lattanzi provano a rispondere al Tolentino, sempre più scatenato. Gli ultimi colpi sono il trequartista Alessio Bracciatelli (’98, dal Giulianova), l’attaccante Nicola Santirocco (’99, dall’Avezzano) e i giovani Andrea Rossi (2005, dal Montemilone Pollenza), Andrey Raul Salvucci (2003, dal Montemilone Pollenza), Alberto Potetti (2005), Alessandro Cozzolino (2005), Marco Scanzani (2005), Alessandro Testiccioli (2006) e Federico Mariani (2006).

Il Chiesanuova è invece in via di definizione della rosa grazie agli innesti di Marco Badiali (’97, centrocampista, ex Aurora Treia) e Vincenzo Fatone (2003, portiere, ex Trodica). Movimenti in entrata anche per la Sangiustese di Gianfranco Zannini: ecco il terzino sinistro Federico Ruggeri (Civitanovese), il mediano Nicolò Rozzi (Tolentino) e l’attaccante Ansumana Jallow (Atletico Azzurra Colli). Per ora solo conferme per Valdichienti (dopo capitan Andrea Omiccioli e Luca Sopranzetti, resta anche il centrocampista Massimiliano Trillini) e Montefano (ancora in viola il terzino Nicolò Morazzini e gli attaccanti Roberto Latini e Tommaso Stampella). Non decolla del tutto il mercato della Civitanovese, che negli ultimi giorni ha si è concentrata a prolungare gli accordi con gli argentini Alex Strupsceki e Pablo Ignacio Becker.

In Promozione l’Aurora Treia di Martino Martinelli perde il jolly Matteo Mulinari (al suo posto il centrale ex Osimana Nicolò Armellini) e soprattutto capitan Ariel Di Francesco, ma si rinforza in avanti con Nicola Pucci e bomber Roman Chornopyshchuk, confermati il portiere Fabio Cartechini e il difensore Andrea Palazzetti. Attivissimo il Matelica, che punta decisamente in alto: ufficiali gli ingaggi dell’esterno Daniele Gobbi (Aurora Treia) e del difensore Cristiano Lapi (Chiesanuova). Non sono stati confermati Bartilotta, Ficola, Ginesi, Kakuli, Marino, Piermattei, Rango e Raponi. Lasceranno il Potenza Picena di mister Santoni, invece, Epson Mosquera (destinato all’Osimana) e Luigi Pio Abbrunzo. Tempo di saluti anche al Casette Verdini, dove non rimarranno Paolo Grifi, Simone Tidei, Paolo Menchi e Amin Ghannaoui. Il mediano Matteo Cesca torna al Corridonia di Giuliano Fondati, dopo l’esperienza con i cugini del Cska.

In Prima categoria piazza il colpo in attacco la Vigor Montecosaro, che potrà contare sui gol di bomber Franco Guermandi (Cluentina). Rimpolpa il reparto offensivo anche l’Esanatoglia, la quale affida le chiavi dell’attacco a Gabriele Aquilanti (Camerino), il quale a sua volta prende il posto di Arian Vrioni, che saluta al pari di Alessandro Rossi. Vestirà biancoazzurro pure il difensore Riccardo Tomassini, nelle scorse stagioni in forza al Petritoli. Movimenti anche in casa Urbis Salvia: dal Cska Corridonia ecco il difensore Daniele Lambertucci e l’attaccante Silvio Salvucci. Oltre a loro il mediano Manuel Minnucci (Settempeda), il trequartista Giuseppe Strazzella (Lorese) e i ritorni dei centrocampisti Alessandro Salvatori e Alex Nardi. Si separano invece le strade con Tommaso Vendemiati, Nicholas Giustozzi e Nicolas Bianchi. Definisce la rosa il Caldarola, grazie ai ritorni dell’esterno offensivo Roberto Frapiselli, del centrocampista Lorenzo Pelati e del portiere Mattia Gatti. In mediana le forze fresche di Stefano Fioravanti e Matteo Di Marino (Cska Corridonia), in difesa quelle di Roberto Borgiani (in passato al Tolentino) e Lorenzo Paparoni (Porto Potenza) e in attacco di Giuseppe De Ronzi (Belfortese).

Non resta a guardare la Settempeda, che vuole recitare un ruolo da protagonista. Ne sono dimostrazione gli ingressi in rosa: torna il centrocampista Tommaso Gianfelici (Cluentina), sulla fascia sfreccerà Matteo Lazzari (Caldarola), in difesa la leadership a Moreno Tacconi (Casette Verdini) e in avanti si attendono i gol di bomber Emanuele Castellano (Elpidiense Cascinare). Cambia pelle anche il Montemilone Pollenza, che blinda la difesa con Gabriele Porfiri (Trodica), il quale farà da chioccia ai giovani Alessio Eleonori (Elfa Tolentino) e Matteo Meschini (Montefano). Dal club viola pure il centrocampista Simone Camilloni, che farà reparto insieme a Saverio Properzi e ad Alessandro Gianfelici (Cluentina). In attacco prelevato Nicholas Raponi, dalla Belfortese. Fra i pali torna Mirco Maccari dall’Helvia Recina (in rosa anche Matteo Monti). Fabio Palmieri (ex Filottranese) e Andrea Capenti (ex Settempeda) sono due nuovi giocatori dell’Elite Tolentino. La Folgore Castelraimondo annuncia solo le uscite di Nico Alba, Paolo Valeriani e Alessio Fiorgentili.

In Seconda categoria l’Aries Trodica sistema il reparto offensivo con l’attaccante Michael Maddaluno e Stefano Guzzini (trequartista Promos). Il Cska Corridonia vuole ripartire con slancio dopo la retrocessione, ma non lo farà con il suo uomo simbolo Sacha Amaolo. Arrivano, però, diversi giocatori che hanno sposato il progetto: come i portieri Loris Telloni (Ripesanginesio) e Lorenzo Scoppa (Cluentina), il centrocampista Danny Carletta (Colbuccaro), il difensore Denny Battista (Colbuccaro), l’attaccante Iacopo Biagiola (Elfa Tolentino) e il difensore Marco Estefi (Morrovalle). Quest’ultima squadra, che riparte da mister Giuliano Torresi, affida le chiavi del centrocampo a Marco Giri (Vigor Montecosaro), conferma gran parte dei giocatori della scorsa stagione ma saluta anche Lorenzo Mobili, Riccardo Trobbiani, Claudio Gnanzou e Calogero Miccichè. I fratelli Iommi giocheranno per il Ripesanginesio: l’attaccante Pierfrancesco giunge dall’Urbis Salvia, il terzino Giacomo dall’Union 2000. La neopromossa Helvia Recina vuole subito alzare l’asticella e per questo ha tesserato il centrale Andrea Ballini (Aurora Treia) e il portiere Matteo Simoncini (Appignanese). Fa lo stesso la Treiese, con bomber Francesco Francucci (Folgore Castelraimondo) e il difensore Niccolò Paciaroni (Pioraco). Serie di acquisti per la Palombese (Kevin Vita, Juri Barucca, Simone Innamorati, Francesco Cicconi, Federico Cuccagna, Ervin Ajradinoski e Alessandro Acuti) e per il Petriolo: Lorenzo Vichi (Elfa Tolentino), Adama Dembele (Montemilone Pollenza), Enrico Savi (Treiese), Alessandro Offidani (Real Telusiano), Modou Faye (Corridonia) e Saad Ennachat (dal campionato marocchino). L’Atletico Macerata è ai saluti con Francesco Miglietta, Federico Firmani, Cesare Loschiavone, Alessandro Liberini e Nicola Gigli e Jacopo Clementoni. Lo United Civitanova riparte da mister Mauro Marsili.

In Terza categoria il Monte San Martino del confermato Fabio Bottoni rinforza la difesa grazie alle prestazioni di Danilo Antognozzi (Montelparo). La Lorese prosegue la collaborazione insieme ad Andrea Verdicchio, il quale potrà contare sul possibile il ritorno di Mauro Silenzi. Altre tre squadre affidano la panchina agli stessi allenatori dell’annata passata, per puntare ancora al salto di categoria: l’Union Picena ad Andrea Mogliani, la Stese a Paolo Paoloni e il Colbuccaro ad Emanuele Francucci. Cambio della guardia invece al Serralta, dove approda Giorgio Masciani, e agli Amatori Appignano, dove si siederà Andrea Prosperi (proveniente dalla Juniores del Montefano). Nuova denominazione e nuovo logo per il Victoria Strada, che diventa Villa Strada del nuovo presidente Gianfilippo Mosconi. La società ha deciso di rinunciare alla Seconda e ricominciare dalla Terza insieme a Claudio Tomassoni (ex bandiera della Cingolana). Alla Sefrense non resta il tecnico Marco Campetella.