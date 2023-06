In Prima categoria diverse le squadre che hanno deciso di ripartire con gli allenatori con i quali avevano concluso la stagione. Fanno eccezione la Settempeda, con Massimo Ferranti al timone al posto di mister Mancini (due colpi già messi a segno, Edoardo Montanari e Francesco Eclizietta), Caldarola che si è affidata al tecnico Davide De Angelis promosso dalla Juniores, stessa scelta del Montecosaro che ha puntato tutto su Giordano Perini per sostituire il duo Diamanti-Comotto approdato all’Elpidiense Cascinare neo promosso in Promozione. Potrebbe essere ripescata la Cingolana San Francesco, per questo la scelta della dirigenza è ricaduta su mister Emanuele Ruggeri.

Fra quelle che avevano scelto la continuità anche il Portorecanati, che aveva annunciato lo scorso 31 maggio il prosieguo del rapporto con Giuliano Fondati. Qualcosa è cambiato però, sicuramente per divergenza di vedute in merito al mercato, visto che il tecnico e la dirigenza si sono salutati e hanno chiuso il rapporto di collaborazione ancora prima di iniziare. Confermati dalla società rivierasca il capitano Daniele Leonardi, alla 14esima stagione, oltre 250 presenze e 56 gol), Clemenz, Pagliarini, Agostinelli, Petrini, Camilletti e Piangerelli.

Dunque tutte le altre maceratesi, neopromosse comprese (San Claudio con mister Daniele Cotica e Montecassiano con il tecnico Enrico Carinelli) danno continuità al progetto intrapreso nel campionato precedente. Il Camerino resta nella mani di mister Andrea Tiburzi, la Vigor Montecosaro in quelle di Gregory Pierantoni, Castelraimondo prosegue il suo rapporto con Fabio Carucci, Montemilone Pollenza da Emanuele Liberti (con lui il capitano e centrocampista Alessandro Marinangeli, gli attaccanti Federico Carboni, Federico Bartolini e Stefano Pantanetti). Sarà Claudio Eleuteri a sedere sulla panchina dell’Elite Tolentino (si parte dai gemelli Michele e Valerio Mazzetti, Danny Vittorini, Fabio Fantegrossi, Michele Rossini, Marco Del Medico, Giacomo Rossi, Riccardo Francia, Sidiki Traore, Rocco Pasotti, Matteo Mariani, Andrea Salvatelli), Urbis Salvia avanti con mister Lorenzo Ferranti ed Esanatoglia con Angelo Ortolani (i primi due acquisti Rocco Latini e Leonardo Compagnucci).

In Seconda categoria mister Marco Cencioni torna a Sarnano e guiderà la squadra del suo paese per un progetto basato sui giovani del posto (confermati Roberto e Alessandro Pennesi, Zega, Sebastiani, Eleuteri, Fogante, Millozzi e Tiberi) affiancati da nomi importanti (il primo è quello del centravanti Papa Ndiour). Rispetto all’ultimo nostro articolo con il focus sul girone F di Seconda (leggi qui) resta ancora senza un nome la panchina della Pennese. Ufficiali i primi rinforzi. Michele Pietrella torna a vestire la casacca dell’Helvia Recina, l’ambiziosa Treiese prende i gemelli Patrassi dalla Vigor Macerata, il Cska Corridonia aggiunge alla conferma del giovane Scalzini gli innesti di Paolo Patacchini, Jacopo Carradori, Emanuele Romagnoli e Lorenzo Zuffati. Nel girone E il Real Telusiano prosegue il suo rapporto con mister Nerla, l’Aries Trodica riparte dal tecnico Busti e da moltissime conferme (Giustozzi, Pennacchietti, Re, Fontana, Temperini, Belfiore, Berto, Raponi, Ercoli, Menghini, Cilenti, Orlando, Cingolani, Bambozzi), ufficiale l’innesto del centrocampista Manuel Fosfati.

(Redazione Cm)