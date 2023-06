di Andrea Cesca

Il campionato di Serie D nella stagione 2023-24 sarà orfano di squadre maceratesi, non era mai successo nel nuovo millennio. Sei le marchigiane ai nastri di partenza che verosimilmente saranno inserite tutte nello stesso girone. Insieme alle neopromosse Atletico Ascoli e Fossombrone ci saranno Sambenedettese, San Benedetto Calcio (ex Porto d’Ascoli), Vigor Senigallia e Alma Juventus Fano con quest’ultima che ha deciso di attivarsi per essere ripescata in Serie C. Vediamo quindi tutti i movimenti di mercato in Eccellenza e Promozione.

ECCELLENZA – Nutrito il gruppo delle formazioni che si daranno battaglia nel massimo torneo dilettantistico regionale per la vittoria finale. Il girone di Eccellenza Marche, che sarà a 16 squadre come ribadito dal presidente della Lnd regionale Ivo Panichi, sarà composto da Atletico Azzurra Colli, Castelfidardo, Chiesanuova, Civitanovese, Jesina, K-Sport Montecchio Gallo, Maceratese, Montefano, Montegiorgio, Monturano Campiglione, Osimana, Sangiustese, Tolentino, Urbania, Urbino, Valdichienti Ponte; si attende l’ufficialità. Quattro società “maceratesi” hanno deciso di cambiare allenatore: il Chiesanuova ha scelto Roberto Mobili, la Maceratese Roberto Lattanzi, la Sangiustese Gianfranco Zannini, il Tolentino Roberto Buratti, tre le conferme con Francesco Nocera per il secondo anno di fila sulla panchina della Civitanovese, Nico Mariani su quella del Montefano e Ruben Dario Bolzan alla terza annata con il Valdichienti Ponte.

Tra le società più attive sul mercato troviamo il Tolentino, dove Ettore Ionni sarà ancora vice allenatore e Claudio Pellegrini responsabile del settore giovanile. Undici i volti nuovi in maglia cremisi, su tutti spicca l’ultimo arrivato in ordine di tempo, Davide Borrelli, che torna a giocare nelle Marche dopo qualche anno: gli altri volti nuovi sono Armin Nasic, Andrea Petrucci, Paolino Mercurio, Luca Balloni, Michele Monti, Kevin Marcaccio, Roberto Iuvalè, Anthony Tomassetti, Sebastian Greco e Ruggero Lanza ai quali si aggiungono le conferme di Davide Moscati, Marco Di Biagio e Pietro Piermartiri; dal Casette Verdini è tornato per fine prestito Cristian Sejfullai. Anche il Chiesanuova del presidente Luciano Bonvecchi non è stato con le mani in mano. Il neo consulente di mercato Ivan Menghi ha dato l’ok per le conferme di Carlo Mongiello, Giacomo Iommi, Alex Morettini, Gioele Carnevali, Nicolas Canavessio, Andrea Pasqui, Nicola Rapaccini e Alessio Bonifazi.

Tre i nuovi arrivi: Lorenzo Sbarbati, Filippo Carnevali e Daniele Crescenzi. Il pacchetto degli under (l’obbligo di impiego di fuoriquota è stato ridotto a due elementi, un calciatore nato dopo il primo gennaio 2003 ed uno dopo il primo gennaio 2004) sarà composto da Filippo Bianchi, Francesco Corvaro, Edoardo Farroni, Santiago Molinari, Nikolas Prosperi e Pierpaolo Giaconi. La neopromossa Civitanovese del presidente Mauro Profili ha confermato Ivan Visciano, Diego Ballanti, Federico Ruggeri jr, Angelo Giordani, Riccardo Tempestilli, Wali Dauuda e negli ultimi giorni si è accaparrata le prestazioni di Lorenzo Tizi e Andrea Bagnolo. Anche a Montefano la società ha iniziato dalle conferme, resteranno in viola Simone Bonacci, Matteo Palmucci, Federico Camilloni, Ernest Alla, Michelangelo Monaco e Vittorio Guzzini. Jonatan Proculo diesse della Sangiustese ha portato in rossoblu il nigeriano Emmanuel Nanapere. Il Valdichienti Ponte ha confermato il capitano Andrea Omiccioli. Prime notizie ufficiali anche da parte della Maceratese che ha calato il poker con gli innesti di Mattia Moschetta, Matteo Perri, Federico Gagliardini e Rosario Di Ruocco.

PROMOZIONE – Il campionato di Promozione 2023-24 si articolerà su due gironi composti da 16 squadre. Come è oramai consuetudine le squadre “maceratesi” dovrebbero essere inserite nel raggruppamento B, per la composizione ufficiale dei gironi bisognerà aspettare. La famiglia Canil a giudicare dai primi movimenti di mercato non sembra intenzionata a disputare un campionato di transizione, il Matelica del neo allenatore Renzo Tasso vuole recitare un ruolo da protagonista. La squadra della presidentessa Sabrina Orlandi ha tesserato Mauro Iori e Luca Jachetta protagonisti con la maglia della Jesina in Eccellenza; per Jachetta si tratta di un ritorno a distanza di quasi dieci anni. Il direttore sportivo Lorenzo Falcioni ha trovato l’accordo per le conferme di Jacopo Scotini, Manuel Girolamini, Alessio Vitali, Alessandro Ferretti, Alex Gubinelli e Paolo Ginestra.

Il Casette Verdini del presidente Paolo Pasquali ha chiamato a guidare la squadra Luca Pavoni match analyst del Brescia nello scorso campionato di Serie B, resta Matteo Ulivello capocannoniere dell’ultimo campionato di Promozione con 20 reti realizzate. La Cluentina affidata ancora a Pietro Canesin ha scelto il nuovo portiere, si tratta di Marco Rocchi che prende il posto del veterano Lorenzo Scoppa, passato al Cska Corridonia. Il Potenza Picena dopo l’addio di Giuseppe Santoni è alla ricerca del nuovo allenatore, la prossima settimana ci dovrebbe essere la fumata bianca, tra i papabili Yuri Bugari, ma il diesse Marco Pagnanini non si sbilancia. Un nuovo allenatore è atteso anche all’Aurora Treia dopo la partenza destinazione Arabia Saudita di Paolo Passarini; tra i giocatori in uscita ci dovrebbe essere Marco Badiali, corteggiato dal Matelica. In attesa della nomina del nuovo presidente (si è dimesso Severino Lombardelli) il Trodica ha deciso di confermare Marco Lelli in panchina, il diesse Danilo Bompadre ha iniziato il giro delle consultazioni per dare vita alla squadra.

Il Corridonia che ha terminato gli impegni ufficiali da pochi giorni con la salvezza raggiunta ai playout ai danni della Futura 96 ha deciso di affidare la guida tecnica a Giuliano Fondati, fino a pochi giorni fa promesso sposo del Portorecanati in Prima categoria; Massimo Ciocci terminata l’esperienza alla guida della formazione Juniores della Fermana potrebbe tornare a Corridonia per lavorare con il settore giovanile. Infine la neopromossa Appignanese del presidente Claudio Camilletti, in carica da un quarto di secolo, la società ha deciso di rinnovare la fiducia a Valerio Giulianelli che sarà supportato dal direttore sportivo Maurizio Gagliardini. L’Appignanese mantiene il blocco storico, resteranno in biancoazzurro Andrea Pettinari, Michele Galassi, Samuele Stura, Manuele Carbonari, Romario Selita, Matteo Tarquini, Nicola Medei, Nicola Gagliardini, Edoardo Gagliardini, Giancarlo Argalia, Edoardo Picchio, Luis Edgar Guerrero Campos e Besard Doga.