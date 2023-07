Si è concluso con successo il primo percorso di formazione per la qualifica IeFP di “Operatore Informatico” per 13 studenti dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica dell’Ipsia “F. Corridoni” di Corridonia.

I ragazzi hanno sostenuto e superato con successo gli esami di qualifica alla presenza dalla Commissione composta dalla presidente professoressa Emanuela Paci, rappresentante della Regione Marche, e dai professori Sergio Morichetti e Flavio Donati. Il corso assume particolare rilievo perché è il primo e, attualmente, unico corso di qualifica regionale di Operatore Informatico promosso dalla Regione Marche e finanziato con i Fondi Europei.

Sotto la sapiente guida dei docenti dell’Ipsia e di qualificati e affermati esperti provenienti dal mondo del lavoro, gli allievi hanno acquisito conoscenze e competenze di tipo laboratoriale, riguardanti settori come l’assemblaggio, la configurazione e la manutenzione dei computer, la manutenzione e riparazione di smartphone, tablet e console, la configurazione e gestione delle reti informatiche, la realizzazione di impianti domotici, la programmazione con sistemi a microprocessore Arduino, la circuiteria elettronica.

Con l’occasione, l’Ipsia “F.Corridoni” di Corridonia si è dotata di un laboratorio fornito di tutta la strumentazione all’avanguardia per sviluppare al meglio i contenuti del corso. Oltre alla frequenza delle lezioni a scuola, gli allievi hanno anche svolto stage di 160 ore in azienda che sono risultati ampiamente formativi ed essenziali per l’apprendimento delle cosiddette “soft skills”, quali flessibilità e adattabilità, autonomia, problem solving, resistenza allo stress, team working, competenze trasversali che sono sempre più rilevanti per il mondo del lavoro.