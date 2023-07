Prenderanno il via sabato 8 luglio le attività del progetto “Sport a Treia e Mogliano 2023” realizzate dalle amministrazioni comunali di Treia e Mogliano in collaborazione di asd Green Nordic Walking ed U.S. Acli provinciale Aps.

La prima iniziativa programmata è fissata per le16 con un corso base gratuito di Nordic Walking che si svolgerà a San Lorenzo in località Fontelci. Chi vorrà partecipare dovrà prenotare al numero 3482407754 (a cui è possibile chiedere ulteriori informazioni).

E’ consigliato indossare abbigliamento sportivo, i bastoncini per il corso saranno messi a disposizione dall’organizzazione.

La prossima settimana, invece, prenderà il via l’azione progettuale “Salute in cammino a Treia”, ossia camminate serali per contrastare la vita sedentaria e l’inattività fisica adottando stili di vita corretti. La partecipazione è gratuita.

Gli appuntamenti sono 3. Il primo il 12 luglio, con partenza alle 21 dal piazzale della chiesa di Santa Maria in Selva , il secondo il 19 luglio (alle 21) con partenza da Piazza Tarcisio Varboni a Passo di Treia, il terzo il 26 luglio (alle 21) con partenza dal piazzale Don Antonio De Mattia a Chiesanuova Per informazioni sulle camminate serali ci si può rivolgere al numero 3496667368, si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua e una torcia.