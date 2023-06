Grande partecipazione per le celebrazioni di San Giovanni Battista organizzate dalla delegazione Marche Nord dei Cavalieri di Malta, all’Abbadia di Fiastra. La messa è stata concelebrata dal cappellano magistrale don Leonardo Pelonara, da don Alberto Forconi, della parrocchia Santa Maria Annunziata, da don Euro Giustozzi e da padre Giancarlo, cappellano militare alla Marina Militare di Ancona e si è svolta all’interno del suggestivo complesso monastico circestense oggi gestito dalla fondazione Giustiani Bandini per volere dell’ultimo proprietario, il duca Sigismondo.

Oltre un centinaio i partecipanti alla cerimonia fra cavalieri, dame, volontari amici ed amiche dell’Ordine e, soprattutto, i malati che avevano partecipato all’ultimo pellegrinaggio a Lourdes.

Presente anche una rappresentanza del Corpo militare e del Cisom. Tra le autorità intervenute in rappresentanza del sindaco di Tolentino l’assessore Flavia Giombetti, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Macerata, Mauro Caprarelli, l’onorevole Alessandro Forlani, magistrato alla Corte dei Conti Lazio e l’onorevole Tullio Patassini. Nel saluto iniziale prima della messa il commissario della delegazione Italo D’Angelo ha ricordato l’importanza della festività di San Giovanni il Battista, patrono dell’Ordine e lo speciale legame spirituale che esiste fra la delegazione marchigiana e l’Abbazia di Fiastra.

Al termine della messa i cavalieri e le dame si sono raccolti in un momento di preghiera alla tomba di fra Roberto Massi Gentiloni Silveri, commendatore di Giustizia, le cui ceneri riposano nel cimitero dell’Abbazia. Fra Roberto ha ricoperto in vita le funzioni di delegato dell’Ordine per le Marche e per molti anni anche il ruolo di presidente della fondazione Giustiniani Bandini, contribuendo alla ristrutturazione dell’intero complesso.