Sta per iniziare un week-end che trasformerà Macerata nella capitale dell’amicizia tra Italia e Polonia con i Polovers Days, organizzati con il patrocinio del Comune di Macerata.

Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, il centro città si animerà di festa, cultura e connessione, creando un clima di gioiosa amicizia che coinvolgerà tutti coloro che parteciperanno. Appuntamento venerdì 30 giugno alle 17 per l’inaugurazione presso il Cortile del Municipio, con le massime autorità, i rappresentanti dei Comuni della provincia e delle associazioni combattentistiche e d’arma.

A 79 anni esatti dall’entrata in piazza della Libertà del 2° Corpo Polacco, per ricordare il contributo determinante alla liberazione di Macerata dal nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale ci sarà anche un Bren Carrier MKI* del 1943, mezzo corazzato cingolato per il trasporto truppe alleate proveniente dal Museo delle Due Guerre di Loro Piceno.

Saranno tre giorni intensi, ricchi di eventi ed emozioni, in cui sarà possibile (ri)scoprire la storia comune e rinsaldare i legami tra Italia e Polonia. Alla cerimonia sarà presente un ospite d’onore, S.E. Anna Maria Anders, Ambasciatrice di Polonia in Italia e figlia del Generale Anders che arriverà a Macerata insieme a una delegazione diplomatica da Roma. La presenza di una figura così autorevole e rappresentativa dell’amicizia tra i due paesi sarà motivo di grande orgoglio e ispirazione per tutti i partecipanti.

Subito a seguire, nel cortile di Palazzo Conventati il pubblico potrà ammirare e partecipare al suggestivo Gran Ballo Polonaise tradizionale polacco, con le esibizioni del gruppo folk “I Pistacoppi” e della Società di Danza Macerata “Stile ‘800”.

“Per noi – commenta il sindaco Sandro Parcaroli – è un onore poter accogliere in città l’ambasciatrice della Polonia Anna Maria Anders e dimostrare, anche in questa occasione, la vocazione accogliente e ospitale della nostra città che si apre al mondo e che trova arricchimento negli scambi culturali, di tradizione, economici e sociali.

“I Polovers Days rappresentano un’importante opportunità di unione e celebrazione dell’amicizia italo- polacca – aggiunge Riccardo Sacchi, assessore Sport Turismo e Grandi Eventi di Macerata – Un’opportunità perfetta per celebrare insieme la storia, la cultura e i valori che ci uniscono”.