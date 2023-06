di Francesca Marsili

Dal 7 al 15 luglio il Castello della Rancia ospiterà la seconda edizione del Design Terrae Festival, kermesse organizzata dalla Fondazione omonima, patrocinata dal Comune di Tolentino, con la direzione artistica di Carlo De Mattia. Un susseguirsi di appuntamenti tutti ad ingresso gratuito con personaggi, performance e storie di valore dove il tema di sottofondo, quest’anno, è la parola “connessioni”.

Il palinsesto è stato presentato questa mattina al teatro Politeama. «Il festival è ormai diventato una consuetudine – esordisce De Mattia – ed è il modo con cui la Fondazione Design Terrae entra in contatto con il territorio a cui è dedicata, Tolentino e l’Alto maceratese. Lo prepariamo da mesi con grande cura e attenzione e ogni volta scegliamo una parola chiave quest’anno sarà: “connessioni”. Per l’uomo connessione indica un congiungimento che rende possibile conoscenza, confronto e quindi, evoluzione – prosegue il direttore artistico -, e acquista ancor più senso se declinata al plurale. Proprio su questo il Festival vuole fornire spunti, occasioni ed esperienze fatte di racconti, immagini, musica e non solo, per aprirsi a nuove connessioni con l’accresciuta complessità del mondo. Tutti gli eventi dai talk ai concerti sono rivolti ad un pubblico ogni volta differente in maniera inclusiva».

Soddisfazione da parte del sindaco Mauro Sclavi: «Le connessioni sono quelle che ci hanno concesso di capirci e di qui. Al di là di questo stiamo esportando cultura. Auspico che diventi un Festival internazionale». Molteplici appuntamenti destinati a ambiti diversi, dalla musica all’arte, dalla cultura all’intrattenimento dove il Castello della Rancia, anch’esso protagonista delle serate, non sarà una semplice cornice, ma accompagnerà il Festival grazie alle proiezioni di Stark1200 sulle superfici della corte. Sarà “Spark la scintilla che accende i sogni” a far brillare il primo appuntamento del Festival venerdi 7 luglio alle ore 21, con una serata spettacolo condotta dalla pungente performer Arianna Porcelli Safanov. Durante la serata si alterneranno diversi ospiti come Domitilla Dardi, storica del design e curatrice; Elena Dallapiana, professoressa di storia dell’architettura e del design del politecnico di Torino; Andrea Girolami giornalista e content manager; Michele Serafini, fondatore dell’Associazione Bosco di Mambrica; Roberta Grifantini Olfactory & scent experience specialist e co-founder di Miksy. Ad accendere la serata sarà la spettacolare esibizione della Compagnia dei Folli e le scenografie immersive a cura di Stark1200.

«A Spark, arrivato alla terza edizione, teniamo molto – aggiunge De Mattia -. Quest’anno abbiamo scelto di essere nella corte del Castello. In Spark il luogo diventa esso stesso personaggio, le superfici diventano occasione per far parte dello spettacolo e con Stark1200 faremo in modo che il visitatore venga avvolto dallo spettacolo luminoso».

Si prosegue l’8 luglio alle 18, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Istantanee a Tolentino” di Maurizio Galimberti, organizzata da Design Terrae in collaborazione con il Comune di Tolentino, con un allestimento curato da Ulyana Accoramboni. Un’inedita esposizione delle celebri Polaroid realizzate dal fotografo di fama internazionale Maurizio Galimberti alla Basilica di San Nicola, dalla collezione privata di Alberto Marcelletti, arricchita da una selezione di scatti di scatti della ex Villa Gabrielli, dalla collezione privata di Franco Moschini. Un’esposizione che porta alla luce la storia poco conosciuta del forte rapporto tra Maurizio Galimberti, uno dei maestri della fotografia contemporanea internazionale, e la città di Tolentino. Noto per aver reinventato “il mosaico fotografico”, le immagini di Galimberti sono vere e proprie performance artistiche e, negli ultimi anni, hanno ritratto personaggi appartenenti al mondo del cinema, della cultura, nonché paesaggi da tutto il mondo. 10 anni fa nacque il progetto San Nicola Remade: 9000 pellicole Polaroid che ricomposte formarono un un mosaico virtuale che ricompone lo splendore del Cappellone di San Nicola. Un lavoro durato quattro anni, unico nella storia della fotografia per tecnica e difficoltà che è stato anche soggetto di un documentario per Sky Arte. L’occhio di Galimberti si è, in seguito, nuovamente posato su Tolentino, in particolare guardando a Villa Gabrielli, ora in procinto di diventare Interno Marche design hotel. Per la prima volta a Tolentino sarà esposta una selezione di Polaroid originali e immagini inedite che raccontano queste due grandi esperienze. La mostra impreziosirà gli spazi del Castello della Rancia e sarà visitabile fino al 30 luglio.

Mercoledì 12 luglio alle ore 21sarà la volta del celebre pianista di origini iraniane Ramin Bahrami con In perfect harmony. Un concerto-evento nel quale presenterà il suo ultimo Ep dedicato al repertorio che lo ha reso famoso e conosciuto in tutto il mondo. Le più belle pagine di Bach, Haendel e il brano “Anoushiravan Roani Gole Sangam, Fiore di pietra”, popolarissimo in Iran e che Bahrami ha dedicato a quanti, soprattutto donne e giovani, lottano con coraggio per la libertà di espressione.

Giovedì 13 luglio alle 21 torna Edera, l’evento a cura dell’Associazione Zagreus. Un talk show sperimentale con esperti nel campo di tematiche inerenti alle arti e alle nuove frontiere del sapere. Mentre il festival si anima, dal 10 al 13 luglio, tre artisti saranno chiamati ad operare direttamente negli ambienti del Castello, facendo letteralmente crescere opere sulle pareti. Durante le giornate di residenza sarà inoltre possibile partecipare, su prenotazione, a dei workshop tenuti dagli artisti.

Il Design Terrae Festival si chiude sabato 15 luglio con un grande appuntamento musicale dove protagonista sarà Meg. Autrice, cantante e produttrice nella sua carriera ha esplorato molteplici mondi sonori, alla costante ricerca di “nuovi accordi” e “nuove scale”, con all’attivo otto album di cui quattro con i 99 Posse e quattro da solista, oltre a importanti collaborazioni. Ad aprire la serata saranno i Management, una band elettro-cantautoriale abruzzese guidata da Luca Romagnoli e Marco ‘Diniz’ Di Nardo, che ha esordito con Auff!! (MArteLabel). A chiusura il dj set di pura elettronica di Samuel, noto autore e compositore nonché frontman dei Subsonica con cui ha realizzato nove album originali e sei con i Motel Connection lavorando anche a due colonne sonore.

Il programma completo è disponibile su www.designterrae.it/festival2023

Off Festival. Venerdì 14 luglio stessa location e affinità di tematiche per la quinta edizione del TEDx Macerata che affronta, nella formula ormai collaudata del format statunitense fatto di un susseguirsi di brevi talks, il tema delle “connessioni”. Ogni cosa che l’uomo crea si può connotare come un sistema strutturato di parti connesse tra loro attraverso “nodi” o “collegamenti” che ne svelano e ne articolano le relazioni. Gli speakers del TEDx indagheranno le connessioni che nutrono la poesia, la matematica, la medicina, l’arte, la fisica, la religione e tutto ciò che l’essere umano insieme ad altri esseri umani con le sue mani e con il suo intelletto costruisce.

Per informazioni e biglietti www.tedxmacerata.it