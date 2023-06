Nel primo giorno d’estate Treia dà il benvenuto alla bella stagione presentando il calendario degli eventi in programma nei mesi più caldi dell’anno.

«”Fermento – il festival delle birre artigianali” e la “Disfida del bracciale” saranno gli appuntamenti clou di luglio e agosto mentre a settembre tornerà il premio letterario Dolores Prato-Città di Treia, riservato alle scrittrici donne, con il festival “Giù la piazza”. Treia prosegue nel percorso intrapreso proponendosi per chi ama un turismo lento o una vacanza all’aria aperta lontana dalla confusione – ha detto il sindaco Franco Capponi -. I nostri punti di forza sono i Borghi più belli d’Italia, con le bellezze che Treia ha da offrire e di cui poter godere negli eventi in programma e il bike con la pista di San Lorenzo proprio per gli amanti delle due ruote e i diversi percorsi di cui disponiamo. Puntiamo anche sui Cammini come quello lauretano nel quale Treia è individuata come una tappa tra le più importanti. Poi da settembre ci sarà un’importante novità: saranno riaperti degli spazi restaurati di Villa Spada che potranno essere fruibili. La nostra volontà – ha concluso il primo cittadino – è anche di proseguire il percorso delle sagre di Marca che consentono di valorizzare l’enogastronomia».

«Un appuntamento a cui l’Amministrazione comunale tiene molto sarà l’inaugurazione del campo sportivo con l’intitolazione a Leonardo Capponi che si svolgerà sabato alle 16 – spiega il vicesindaco e assessore alla cultura David Buschittari – poi dal 13 al 16 luglio Fermento. Oltre 50 tipi di birra artigianali e di qualità, originarie di tutto il mondo, da gustare accompagnate dalle prelibatezze dello street food proveniente da diverse regioni d’Italia. Un abbinamento perfetto tra gusto e tradizione». «Fermento non è la solita festa della birra – ha spiegato Francesco Pucciarelli, presidente della Pro Loco-. Si tratta, infatti, di un appuntamento per giovani, ma anche per tante famiglie che possono apprezzare il borgo di Treia godendo di spettacoli di strada e non solo. Era questo nostro intento: coinvolgere le famiglie».

Non mancherà la commedia dialettale il 5 luglio alla chiesa del Santissimo Crocifisso, alle 21, dove il 19 luglio si svolgerà anche il “Concerto dei fiati”. Immancabili la sagra degli arrosticini a Santa Maria in Piana dal 30 giugno al 2 luglio; quella del maialino alla brace a Camporota dal 20 al 23 luglio; quella della polenta a Santa Maria in Selva dal 15 al 17 e dal 22 al 24 settembre. Protagonista di agosto sarà la Disfida del bracciale dal 28 luglio al 6 agosto. In una delle più particolari e affascinanti rievocazioni storiche italiane, la città ricorda i fasti dell’Ottocento, tuffandosi in un’atmosfera di altri tempi, vestita a festa e rallegrata da addobbi e da arredi dai colori tipici dei suoi quartieri: il giallo dell’Onglavina, il verde del Cassero, il viola del Vallesacco e l’azzurro del Borgo. Un appuntamento unico nel suo genere, figlio di quel ricettacolo di antiche tradizioni che, come sempre, si propone di preservare usi e costumi fortemente legati all’identità territoriale.

Ogni sera il centro storico si arricchirà di spettacoli, musica e animazione. Nelle taverne, aperte fino a tarda notte, vengono serviti menù d’epoca. La domenica è il culmine della manifestazione: la città si anima del corteo storico, delle grida dei tifosi e del bellissimo spettacolo pirotecnico finale. Settembre si aprirà con la festa di San Vito (dall’1 al 3) e la sagra dei frascarelli. E poi Dolores Prato sarà la protagonista assoluta con la seconda edizione del festival Giù la piazza e il premio letterario che decreterà le vincitrici. Dall’8 al 10 il festival della carne bovina.

(foto di Fabio Falcioni)