Quattro dottorande di Unicam alla Toyo University di Tokio. Nell’ambito della collaborazione tra i due atenei Maria Francesca Lucente, Federica Laura Maggio, Maria Paola Nico e Francesca Ferretti, dottorande di ricerca in “Legal and Social Sciences – Civil Law and Costitutional Legality” coordinato da Lucia Ruggeri, stanno svolgendo un periodo di mobilità internazionale all’ateneo giapponese. Il direttore Ryo Matsumaru, sta supervisionando con vari meeting settimanali le attività di ricerca condotte.

Alle dottorande sono stati assegnati dei tutor per supportarle nelle attività. Oltre a svolgere attività di ricerca, le dottorande hanno avuto anche modo di visitare vari luoghi di interesse storico, cogliendo le peculiarità culturali del posto, nonché un importante esempio di città interamente smart e sostenibile “Fujisawa Sustainable Smart Town”, sottoponendo ad alcuni esperti presenti durante la visita, alcune domande sulla transizione energetica, protezione dei dati dei residenti, prevenzione dei disastri e telemedicina applicata in quel contesto, così come il centro per le politiche di inclusione della comunità “New Community Space Hatsuhinode”.

Le quattro dottorande hanno inoltre avuto l’opportunità di partecipare ad alcuni seminari nel corso dei quali hanno presentato le loro attività di ricerca.