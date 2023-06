Si terrà sabato 24 giugno a partire dalle 9 il “Memorial Lauro Micozzi”, pilota maceratese e collezionista moto Ducati. Continua così la collaborazione tra gli Amici del Museo di Storia Naturale di Macerata e il Museo “Motostoriche Ducati Lauro Micozzi”. Ambedue i musei ritengono importante la collaborazione per accrescere la consapevolezza e la conoscenza, valorizzando la ricchezza del territorio e del suo patrimonio culturale che non è fatto solo di arte e archeologia. Il tutto anche con il fine di produrre un turismo itinerante mosso da privati, associazioni, club ed Enti locali, raccontano ed organizzano la storia locale per esaltare le varie collezioni.

In occasione del memorial si potranno vedere da vicino gli esemplari di moto che hanno fatto la storia della Ducati, nota casa motoristica Italiana partendo dal “cucciolo” e proseguendo con moto da corsa condotte dallo stesso Lauro Micozzi che, ricordiamo, è stato anche pilota dagli anni ’70, oltre che collezionista ed ha partecipato a più di 10 Motogiri d’Italia.

Il programma prevede la visita al Museo in via Paladini e la benedizione delle moto da parte di don Carlo della Parrocchia della Santa Madre di Dio. L’evento si concluderà con un breve giro turistico “scortati dalla Polizia Municipale di Macerata” con meta l’Abbadia di Fiastra per il pranzo. Evento con il patrocinio del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche.