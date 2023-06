A Pollenza arriva la prima edizione del festival di pagina in pagina “So…Star tra i libri”. Sabato 1 e domenica 2 luglio il centro storico si animerà con presentazioni di libri, letture ad alta voce per bambini e bambine, cacce al tesoro e mostre. Il festival – organizzato dal Comune di Pollenza nel Chiostro dei Santissimi Francesco e Antonio – si aprirà il 1° luglio alle 17.30 con la presentazione della guida “Le Marche con i bambini” (Giaconi Editore) di Silvia Alessandrini Calisti, Vissia Lucarelli e Lucia Paciaroni. Non sarà una semplice presentazione: le famiglie saranno invitate a conoscere i contenuti della guida attraverso una caccia al tesoro per i vicoli e le strade del centro storico (è consigliata la prenotazione al 347 2566253 tramite messaggio whatsapp o scrivendo a [email protected]). A seguire, una merenda offerta dall’amministrazione comunale con i prodotti dei forni di Pollenza. Alle 21.15 si terrà la presentazione della guida escursionistica “Marche a piedi” (Iter Edizioni) con gli autori Nicola Pezzotta, Luca Marcantonelli e Stefano Properzi. Attraverso racconti e immagini, il pubblico potrà percorrere sentieri e vette marchigiane.

Domenica 2 luglio dalle 18 il chiostro dei SS. Francesco e Antonio sarà invaso dalle storie per i più piccoli grazie al Progetto Lettorìa con La Fabrica Teatro e Le Compagnie del Cocomero. Alle 18 – consigliato per bambini e bambine dai 3 anni – Rosetta Martellini e Elena Carrano propongono “Le storie sono vere? A viva voce negli albi illustrati”, un viaggio tra le storie ad alta voce di libri “intramontabili” e tra i più importanti autori per l’infanzia. Non mancheranno poesie e filastrocche, narrativa, silent book e albi illustrati, con l’intento di ridare alla lettura espressiva e all’ascolto la sua natura primordiale, dove la voce è protagonista del legame indissolubile del senso e significato delle parole, delle illustrazioni, degli accadimenti, della conoscenza di noi e del mondo. Alle 19 è il turno dei bambini e delle bambine dai 6 anni con “Fiato alle Fiabe. C’era una volta e c’è ancora”. Rosetta Martellini e Elena Carrano, insieme alla violoncellista Valentina Verzola, rendono omaggio a Italo Calvino nel centenario della sua nascita con una selezione del patrimonio di fiabe di tutte le regioni italiane da lui raccolte e riscritte. Non mancheranno le fiabe marchigiane, preservando così la tradizione orale, e come Calvino scrive: “Le fiabe italiane sono prese tutte insieme nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, al fine di scoprire nuove versioni della realtà e di non dimenticare il mistero che si cela dietro i grandi e piccoli eventi umani…”.

Il festival si chiude con un nuovo e suggestivo viaggio nelle Marche accompagnati da Lucia Tancredi e il suo libro “Racconti di viaggio. Le città d’arte della marca maceratese” (Quodlibet). L’incontro sarà moderato dal professor Marcello La Matina ed è stato organizzato in collaborazione con l’associazione culturale conTESTO e la fiera del libro Macerata Racconta. Il volume – con le illustrazioni di Hideaki Kawano – traccia un percorso inedito fra i luoghi più noti e meno noti del maceratese, alla scoperta di preziose testimonianze della storia e dell’arte, tra cui quelle custodite a Pollenza.

Gli appuntamenti saranno presentati da Alessandro Farinelli, insegnante di Filosofia e Storia, appassionato di letteratura, e che collabora da anni all’organizzazione di eventi culturali legati al territorio.

Durante il festival – dalle 17.30 alle 23 – si terrà anche una mostra-mercato delle case editrici marchigiane nel chiostro dei SS. Francesco e Antonio con la collaborazione degli artigiani pollentini che metteranno a disposizione alcuni mobili di antiquariato per esporre i libri. Sarà aperta la mostra “Romantico Idillio”, omaggio a Manrico Marinozzi, a cura di Alvaro Valentini, nella sala convegni del Comune (orario di apertura: venerdì e sabato dalle 17 alle 20 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20) e nei locali di via Roma 73/75 sarà esposta la mostra fotografica “Scorci marchigiani” a cura dell’associazione fotografica ISOvraesposti. Aperti anche il teatro comunale “Giuseppe Verdi”, il Museo Civico di Palazzo Cento e il Museo della Vespa. Nei giorni del festival la cittadinanza e i commercianti sono invitati a esporre una frase tratta da un libro all’esterno della propria abitazione.

Per informazioni: www.comune.pollenza.mc.it