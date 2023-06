Due ciclisti si urtano durante la discesa verso Muccia, uno soccorso con l’eliambulanza. È successo nella terza tappa della Granfondo Terre dei Varano. La gara era iniziata ormai da un po’ quando due ciclisti si sono trovati ad affrontare la discesa che porta verso Muccia. I due ciclisti si sono urtati e sono caduti a terra. Uno di loro è stato soccorso dal 118 sul posto, poi portato in ospedale a Camerino e da lì trasferito all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’altro ciclista nella caduta non ha riportato ferite gravi. In questi giorni è in corso la Granfondo, che richiama a Camerino tanti ciclisti, sia per passione che per agonismo. Quest’anno la gara è arrivata alla 14esima edizione e si svolge nell’arco di tre giorni. Oggi si sta svolgendo l’ultima giornata di gara.