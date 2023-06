Tornano gli “Aperitivi al Museo”

Tre serate dedicate alla valorizzazione del patrimonio d’arte. A partire da domenica 18 giugno ritornano a Mogliano gli “Aperitivi al Museo”, terza edizione dell’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale-assessorato alla Cultura.

«L’idea vuole coniugare la bellezza dei grandi capolavori con la degustazione dei prodotti d’eccezione del nostro territorio – si legge in una nota del Comune -. Una scelta di esperti d’arte ci aiuteranno ad entrare nel mondo affascinante delle opere, conservate nel museo e non solo, grazie ad una conversazione all’aperto nella quale sarà possibile interloquire e scambiare opinioni. Si proseguirà poi con una breve visita guidata che illustrerà i segreti dei dipinti esposti, quindi ci sarà la possibilità di assaggiare alcuni prodotti eno-gastronomici, presentati ed offerti direttamente dalle aziende. Un modo per far conoscere imprese di grande qualità che lavorano la nostra terra e producono beni di altissimo pregio, apprezzati in molti paesi».

Gli eventi avranno luogo nel delizioso piazzale di vicolo Boninfanti, all’ingresso del museo di Arte Sacra, con l’affascinante vista dell’abside di Santa Maria di Piazza, da poco restaurata. «Nei vicoli risuoneranno le voci di esperti d’arte, storici, artigiani e giovani produttori, che ci consentiranno di conoscere meglio il nostro borgo la sua incredibile arte e i suoi molteplici sapori – prosegue l’Ente -. Le serate saranno tutte dedicate all’attore Massimo Girotti, nato a Mogliano nel 1919, apprezzato da registi del calibro di Luchino Visconti, Mario Soldati, Roberto Rossellini, Vittorio de Sica, Ferzan Özpetek… solo per citarne alcuni.

Il primo appuntamento domenica 18 giugno alle 18,15 vedrà la presenza del professor Rodolfo Bersaglia, con una conversazione dal titolo “Viaggio nella pittura parietale marchigiana”. Il 2 luglio sarà ospite il professor Alessandro Delpriori di Unicam con un’affascinante viaggio nella pittura. A seguire, alle 20,30 al teatro Apollo, concerto per due pianoforti con musiche di Rachmaninov con Cecilia Airaghi e Ettore Papadia. Il 16 luglio il tema si sposta sull’arte sistina con la dottoressa Paola Digirolami, direttrice Musei Sistini. Ad ogni incontro seguirà una visita nel museo per vedere da vicino, ancora per pochissimo tempo, la grande pala di Lorenzo Lotto realizzata per Mogliano nel 1548.