Grande attesa per Notte Bianca dei Bambini che domani (sabato 17 giugno), si terrà in piazza della Libertà, a partire dalle 21, con ingresso gratuito ed aperto a tutti.

L’ospite d’onore sarà Cristina D’Avena che, ancora una volta coinvolgerà il pubblico con il suo concerto e proponendo le tante sigle delle serie di cartoni animati più amati da grandi e piccini.

Dal suo debutto allo Zecchino d’Oro nel 1968, Cristina D’Avena ha raggiunto al 2022 un totale di 313 pubblicazioni e 743 brani, di cui 396 sigle (12 ancora inedite su supporto fisico o digitale), suddivise a loro volta tra 371 sigle di cartoni animati, 12 sigle di telefilm e 13 sigle tv, più 41 remix.

Sul palco anche il coro dei bambini e bambine diretto dal maestro Tiziana Muzzi e delle ex coriste del Cantapiccolo che proporranno un variegato programma di canzoni molto amate.

L’occasione sarà utile per ricordare i momenti più belli del Cantapiccolo e soprattutto per ascoltare le celeberrime sigle dei cartoni proposte dal vivo da Cristina D’Avena.

«Con questa serata vogliano offrire una occasione di divertimento a misura di famiglia – sottolinea Edoardo Mattioli, presidente della Pro Loco Tct – Con questo evento teniamo anche fede ad una promessa fatta quattro anni fa e che ci spinge verso una riproposizione del Cantapiccolo nella sua versione originale di concorso per canzoni per bambini inedite. Inoltre abbiamo deciso di dedicare questa serata a Monica Muscolini che con il suo grande entusiasmo ci aveva contagiati tutti nella serata del 2020. Spero che sia una bella occasione di spettacolo e sentimenti che apriremo nel pomeriggio con l’inaugurazione della nostra nuova sede, in via Bonaparte, alle 18».

«Per Estra è un vero piacere essere al fianco della Pro Loco di Tolentino che ha organizzato questo bellissimo evento, patrocinato dal Comune di Tolentino e dall’Unione Montana Monti Azzurri – afferma Marco Gnocchini, presidente di Estra Prometeo-. La nostra azienda è da sempre vicina al territorio e alle sue iniziative, con particolare riguardo a tutte le attività che coinvolgono le famiglie. Il concerto di Cristina D’Avena, che torna a distanza di quattro anni dalla volta precedente accompagnato da un coro di bambini, è certamente una di quelle occasioni in cui non potevamo che dare il nostro completo sostegno, affinché la serata sia occasione di svago e divertimento per tante persone».