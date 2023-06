Si ribalta col minivan in autostrada nel Riminese, un 36enne di Monte San Giusto trasportato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. Un incidente da brividi quello in cui è rimasto coinvolto l’uomo, dipendente di una ditta di noleggio veicoli di Potenza Picena, che domenica sera attorno alle 23 si è ribaltato finendo contro il new jersey.

L’uomo viaggiava alla guida di un Opel Vivaro lungo la A14, tra i caselli di Rimini Sud e Riccione. Stava riportando in sede il veicolo che era stato precedentemente noleggiato quando avrebbe perso il controllo del mezzo mentre si trovava nella corsia di sorpasso. Il 36enne è andato a sbattere contro il guardrail della terza corsia, il veicolo si è capovolto e il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è finito a terra a distanza di diversi metri dal luogo dell’impatto.

A dare l’allarme sono stati gli altri automobilisti che si trovavano a passare lungo l’A14. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi. Vigili del fuoco, polizia stradale del distaccamento autostradale di Forlì e operatori dell’emergenza. Il 36enne è stato condotto in codice rosso al Bufalini di Cesena dove è attualmente ricoverato in Rianimazione. Nell’impatto non sono stati coinvolti altri veicoli e nessun’altra persona è rimasta ferita.