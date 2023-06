di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Luminarie d’estate, installate le luci sulle palme del lungomare nord e le installazioni scultoree luminose fino alla Lampara. Sono state accese già dallo scorso week end le luci. L’iniziativa, voluta dall’assessora agli eventi e al turismo Manola Gironacci di concerto con gli stabilimenti balneari ha previsto l’installazione di luci per abbellire la passeggiata serale. Le luminarie sono state predisposte sulle palme del lungomare e ne circondano il tronco, mentre 8 installazioni a led con telai scultorei accattivanti per selfie e fotografie da condividere fanno mostra di sé fino alla Lampara.

Soddisfatta l’assessora Gironacci: «Lo scopo ovviamente non è destagionalizzare il Natale – ha detto – ma dare uno stimolo in più a percorrere tutto il lungomare nord che rimane sempre un po’ più sacrificato nel passeggio serale. Nessuno aveva mai pensato di realizzare qualcosa che incentivasse le presenze e quindi anche il ritorno d’affari per i balneari che sono stati molto contenti dell’iniziativa concertata con loro. Le luci sono accese da sabato e invito tutti a percorrere il litorale nord, da G7 fino alla Lampara per condividere scatti e immagini della nostra bella Civitanova. Ovviamente è un piccolo primo passo per il miglioramento di tutta l’area più a nord».

