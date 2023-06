Torna “MagnaForte! Cibo belfortese in Piazza”, giunto alla seconda edizione e dedicato al buon cibo. Sabato 8 luglio dalle 18,30 nel centro storico di Belforte si potranno degustare cibi e vini locali con i produttori belfortesi protagonisti dell’evento. Prima di arrivare all’evento centrale della manifestazione, organizzata dal Comune e dalla Pro Belforte, è stato ideato un percorso enogastronomico itinerante partito giovedì all’osteria “La Botte Piena”.

Con i percorsi “MagnaPrima. Aspettando MagnaForte!”, i produttori aderenti stanno raccontando cosa c’è dietro alla loro attività, come nasce una ricetta tipica, come vengono allevati gli animali di bassa corte e poi le pecore, i maiali, i bovini e gli agnelli, cosa c’è dietro ad una bruschetta con olio extravergine varietà Coroncina, quanto lavoro c’è dietro alle produzioni di tartufi, ortaggi e frutti, come viene prodotta e imbottigliata la Vernaccia e quanta tradizione si respira nei gelati e nei dolci dal sapore belfortese.

Dopo la prima tappa, ci saranno dunque altri tre appuntamenti: venerdì 16 giugno dalle 20 al caseificio Di Pietrantonio; giovedì 22 giugno all’azienda agricola Carassai Giordano; mercoledì 28 giugno all’agriturismo Le Sodere.

Per partecipare ai percorsi è necessaria la prenotazione al numero 377 0297051.