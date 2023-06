A 85 anni di distanza da quando Antonia Zucconi, la “Saurina” trasferì la famiglia da Mogliano a Sarrocciano di Corridonia, i Tamburini si sono ritrovati tutti a San Claudio. L’emozione è stata visibile nei volti di ognuno. Cugini, avanti con l’età, per la prima volta hanno potuto conoscere nipoti e pronipoti.

Il programma della giornata ha compreso la messa all’Abbazia officiata da don Gianni Di Chiara in suffragio dei 32 defunti della famiglia, la foto di gruppo e un momento conviviale al ristorante. Nell’occasione è stato donato a tutti un quadro rappresentante l’albero genealogico della famiglia e il calendario 2024 con indicati gli anniversari di nascita, matrimonio e morte di ciascuno. E’ seguita la presentazione del libro di Lorenzo Tamburrini: “I Saurì fede e lavoro di una famiglia contadina”. All’interno non c’è solo la storia delle origini di questa famiglia, ma quella di tante famiglie contadine, delle usanze, di momenti oggi diventati tradizioni popolari e rappresentate in più parti. Creato per l’occasione anche lo stemma di famiglia.