Prende un coltello da cucina con una lama di 22 centimetri e minaccia un operaio che stava effettuando la pulizia e manutenzione del parco dell’Abbadia di Fiastra, l’intervento dei carabinieri scongiura il peggio.

E’ successo nel fine settimana quando i carabinieri della compagnia di Tolentino sono intervenuti all’Abbadia di Fiastra, dove un uomo, ultrasessantenne residente in zona, aveva minacciato, brandendo un coltello da cucina di 22 centimetri e senza un motivo evidente, una persona impiegata nell’area per lavori di pulizia e manutenzione. Il pronto intervento dei militari ha consentito di rintracciare l’uomo, allontanatosi a piedi sempre all’interno del parco, e di denunciarlo per minaccia aggravata e porto di armi e strumenti atti ad offendere.

In trasferta a Tolentino dal fermano per rubare al supermercato vino, liquori e altri prodotti alimentari. I carabinieri della compagnia di Tolentino hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo e una donna che vivono nel fermano e che in più occasioni si sono resi autori di furti ai danni di un supermercato della città. In più occasioni, eludendo la sorveglianza, avevano occultato nello zaino generi alimentari e soprattutto bottiglie di vino e alcolici. Il Gip, sulla base delle richieste avanzate dal Pm, ha emesso l’ordinanza applicativa della misura cautelare, con obbligo di firma quotidiana alla stazione dei carabinieri di Civitanova e disposto il sequestro preventivo delle auto in uso alla coppia.

I militari della stazione di San Severino hanno denunciato per occupazione di edificio un 46enne di Civitanova già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora, emessa dal tribunale di Ancona nel mese di marzo. Nei giorni scorsi infatti aveva occupato abusivamente l’abitazione di un conoscente approfittando del fatto che l’amico era fuori casa, in quanto affidato in prova presso una comunità terapeutica. I militari del nucleo operativo infine hanno denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti un 18enne rimasto coinvolto in un incidente stradale a San Severino Marche: sottoposto alle cure in ospedale per le lesioni lievissime riportate, era risultato positivo ai cannabinoidi