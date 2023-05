“La comunicazione tra generazioni”. E’ questo il tema della serata organizzata, venerdì scorso, dall’Istituto comprensivo Lanzi di Corridonia, con il patrocinio del Comune nei locali del Centro di aggregazione giovanile “Pippo per gli amici”. Un evento ludico-musicale rivolto a genitori, docenti e a quanti a vario titolo sono interessati all’educazione dei bambini e dei ragazzi, organizzata a conclusione del progetto educativo didattico” Una meravigliosa avventura, la lettura”, che ha interessato gli alunni di tutte le classi terze della scuola.

L’evento, promosso dalla dirigente scolastica Federica Lautizi e dalla dirigente amministrativa Romina Persichini, ha visto la partecipazione di numerosi genitori, ma anche di insegnanti e studenti che hanno riempito l’auditorium di entusiasmo e energia, coinvolti dalla travolgente conduzione della scrittrice Carlotta Cubeddu, con la quale gli alunni hanno svolto una parte del progetto e del musicista Alberto Billone. Per quasi due ore Carlotta ed Alberto hanno intrattenuto il pubblico con una combinazione di canzoni coinvolgenti, giochi interattivi e riflessioni su una tematica invece serissima e di grandissima attualità: la comunicazione tra le generazioni.

Carlotta Cubeddu, autrice del libro “Penso Parlo Posto” e del prossimo in uscita, “SocialMente”, ha affrontato temi come l’importanza di ascoltare e capire le sfide che i giovani affrontano quotidianamente ed ha invitato genitori ed insegnanti a riflettere sul proprio stile comunicativo per cogliere le emozioni e stabilire con essi un dialogo costruttivo. Alberto Billone, con il suo talento musicale, ha cucito le diverse riflessioni eseguendo una serie di canzoni che hanno spaziato da classici evergreen a brani più contemporanei.

Si è inoltre parlato dell’uso dei social media, strumenti estremamente utili e potenzialmente “pericolosi”, che tuttavia non debbono essere demonizzati, ma al contrario, devono essere sempre più compresi dagli adulti che vogliono essere presenze significative nel mondo dei giovani. A questo proposito sono stati estremamente importanti i consigli pratici che Carlotta Cubeddu ha condiviso per promuovere un uso consapevole e responsabile dei social media, al fine di evitare gli effetti negativi.

Gli organizzatori della serata ringraziano pertanto «l’amministrazione Comunale, rappresentata dalla vicesindaca Nelia Calvigioni, Carlotta Cubeddu e Alberto Billone per la modalità innovativa con cui hanno condotto l’incontro e tutti i presenti che si sono messi in gioco allo scopo di promuovere una comunicazione intergenerazionale sempre più aperta e proficua».