Tutto pronto per la cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto di selezione e recupero di materiali da raccolta differenziata del Cosmari. L’appuntamento è per sabato in località Piane di Chienti, a Tolentino.

Sono previsti gli interventi di Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino, Giuseppe Giampaoli, presidente facente funzioni Cosmari, Sandro Parcaroli presidente Provincia di Macerata e Stefano Aguzzi assessore all’Ambiente della Regione.

Seguirà una tavola rotonda su temi che riguardano la gestione integrata dei rifiuti con la partecipazione di Brigitte Pellei, direttore generale Cosmari, Massimo Sbriscia, dirigente settore Rifiuti Regione e Marco Ciarulli, presidente regionale Legambiente Marche. Alle 11.15 Illustrazione Impianto a cura di Massimo Procaccini e Fabio Conti, responsabili Tecnici Impianti Cosmari. Alle 11.30 conclusioni a cura di Francesco Acquaroli, presidente Regione. Alle 11.45 taglio del nastro e benedizione a cui farà seguito la visita dell’impianto.