Cresce l’attesa a Civitanova per l’ormai imminente arrivo di Nicola Gratteri e di Antonio Nicaso, che sabato, alle 17,30, saranno all’auditorium dell’istituto di istruzione superiore Leonardo Da Vinci per parlare di contrasto alla criminalità organizzata, in particolare alla ‘ndrangheta, che, come una mala pianta, sta risalendo dalle regioni in cui tradizionalmente opera e si sta radicando anche nell’Italia Centrale e del Nord, puntando sempre ai suoi tradizionali business: traffico di droga, in particolare cocaina, che sulla costa sta sempre più dilagando, e riciclaggio di capitali sporchi, effettuato tramite continue acquisizioni di quote societarie, acquisti e cessioni continue di esercizi commerciali, prestanomi, scontrinaggio fittizio…

Una occasione importante per parlare di legalità, nella speranza che molti siano i giovani che parteciperanno all’evento, organizzato da una rete di associazioni di Macerata e Civitanova ed anche dalla Consulta Studentesca. Il Comune di Civitanova e ha concesso il suo patrocinio all’evento.

I due relatori, tra i maggiori esperti di ‘ndrangheta al mondo, risponderanno dapprima alle domande degli avvocati Giuseppe Bommarito e Pietro Siciliano sull’ultimo libro pubblicato (“Fuori dai confini) e sulla realtà locale, per quanto a loro conoscenza, e poi risponderanno alle domande del pubblico.

«Tutte le istituzioni statali, locali, e religiose sono state invitate – scrivono gli organizzatori – così come le forze dell’ordine. Si confida in una vasta partecipazione, che possa dare alla città una rinnovata forza nel contrasto alla criminalità comune e organizzata. Ingresso gratuito e senza prenotazione».

