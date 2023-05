Il magistrato Nicola Gratteri a Civitanova. Sarà sabato 20 maggio alle 17,30 nell’auditorium “Da Vinci” in via Nelson Mandela.

Sarà l’istantanea di un uomo, un magistrato, che vive sotto scorta da più di 30 anni. D’altronde è di pochi giorni fa la notizia dell’ultima minaccia di morte nei suoi confronti. Il racconto delle rinunce quotidiane di una vita sotto scorta: «per motivi di sicurezza non ho mai potuto partecipare ad una recita di mio figlio, non posso fermarmi liberamente in un autogrill come fanno tutti quando sono in viaggio e spesso non so nemmeno dove dormirò la sera. Una vita di rinunce, con una famiglia che ha però capito il mio sogno di Calabria libera. E per questo ne è valsa la pena». La ‘ndrangheta è un’ombra che cammina accanto a noi, non solo tra le strade della Calabria: una minaccia per la legalità in tutto il paese. Nessuno può sentirsi estraneo a questa battaglia culturale e civile. Ad intervistarlo saranno gli avvocati Giuseppe Bommarito e Pietro Siciliano.